Pastor brasileiro morre de Covid-19 em Stoughton-MA

Depois de 14 dias internado vítima de Covid-19, o Pastor Daniel Galvão, 67 anos, não conseguiu vencer o vírus que já tirou a vida de milhares de pessoas nos Estados Unidos. Ele é natural de Recife, Pernambuco e há 20 anos dirigia a igreja Assembleia de Deus Filadélfia, na cidade de Stoughton, em Massachusetts.Pastor Daniel é pai de Dario Galvão, Juiz de Paz, um dos ativistas brasileiros mais atuantes em Massachusetts e representante de alguns políticos brasileiros nos Estados Unidos. “Ele foi um grande pastor, excelente marido e um pai espetacular”, disse ele sobre a perda do pai. “Nos deixou um legado de um grande homem e servo de Deus”, continuou.Lídia Souza, presidente do New England Community Center (NECC), organização com sede em Stoughton, disse que “Daniel foi um exemplo de homem, íntegro, um pastor que sempre vivenciou a fé, cumpriu os princípios e sempre esteve ao lado dos necessitados”. Ela destacou que o seu legado jamais será esquecido.“A comunidade de Stoughton está em luto por esta perda, mas creio que o Nosso Senhor recebeu seu precioso soldado da fé com honras e glórias”, continuou.A morte aconteceu na sexta-feira, dia 04, e o funeral será realizado nesta segunda-feira, dia 07. As informações são do jornal Brazilian Times.