Mortes por coronavírus faz 4.202 vítimas em New Jersey 

No domingo, (19) as autoridades anunciaram 3.915 novos testes positivos para o COVID-19 e 132 mortes adicionais

Embora o Governador Phil Murphy tenha citado diversas vezes que quase todas as empresas não essenciais obedeceram às ordens de permanecer fechadas durante a pandemia de coronavírus, alguns infratores continuam a agir. Entre eles está bar em Plainfield (NJ) que, segundo autoridades, foi flagrado no sábado (18) servindo álcool a clientes. O proprietário do Tequila Club alegou que pensava que os clientes que aguardavam os pedidos de comida para levar (take out) podiam consumir bebidas alcoólicas, de acordo com a Procuradoria Geral do Estado.

Quando policiais entraram no estabelecimento no sábado à noite, disseram ter encontrado 3 pessoas bebendo no bar e outras sentadas às mesas.

No mês passado, o Governador ordenou o fechamento de bares e restaurantes, com exceção para a retirada ou entrega de comida, como parte das restrições estaduais para diminuir a propagação do vírus. Murphy se referiu repetidamente àqueles que violam as ordens de quarentena como “idiotas”, mas ressaltou que eles são a exceção, já que a maioria dos moradores respeita as diretrizes.

No domingo, (19) as autoridades anunciaram 3.915 novos testes positivos para o COVID-19 e 132 mortes adicionais, elevando o total no estado para 85.301 casos e 4.202 fatalidades.

Milhares de pessoas se recuperaram, embora um número exato não seja conhecido. O estado teve 7.495 pacientes hospitalizados por coronavírus ou suspeita de ter o vírus desde às 10:00 pm de sábado (18). Entre os hospitalizados, 1.940 estão em terapia intensiva ou crítica (CTI) e 1.628 em ventiladores.