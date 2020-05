Mortes por coronavírus atingem 8.244 residentes em NJ 

Pelo menos 130.593 residentes testaram positivos para o vírus no Estado Jardim

Na terça-feira (5), dois meses após o anúncio do primeiro caso do estado, as autoridades informaram que o número de mortes por coronavírus em New Jersey aumentou para 8.244, com pelo menos 130.593 casos positivos, uma vez que moradores e empresas permanecem de quarentena para diminuir a disseminação do vírus. Os números incluem 334 novas mortes atribuídas ao COVID-19 e 2.494 novos testes positivos que as autoridades relataram na coletiva de imprensa.

New Jersey, com 9 milhões de habitantes, continua sendo o estado com o 2º maior número de casos e mortes de coronavírus, depois de Nova York.

“É inacreditável”, disse o Governador Phil Murphy sobre o número de mortos durante a coletiva de imprensa diária em Trenton (NJ).

Murphy observou que ainda há algum atraso na notificação dos casos no final de semana e destacou que os números não refletem aqueles que morreram nas últimas 24 horas. As autoridades informaram que as hospitalizações por casos confirmados ou suspeitos de coronavírus, número que Murphy considerou referência fundamental para começar a suspender as restrições e os distanciamentos sociais, caso continuassem a cair em New Jersey.

Desde a noite de segunda-feira (4), houve 5.328 pacientes com coronavírus nos 71 hospitais de New Jersey, segundo dados do estado. Esse é o número mais baixo em mais de um mês e representa uma queda de 36% em relação ao pico de 8.293 em 14 de abril.

“Evitamos o pior de tudo”, disse Murphy. “Vamos continuar, porque nossa vigilância está funcionando, está valendo a pena e precisa continuar valendo a pena”.

Dos pacientes com coronavírus internados na noite de segunda-feira (4), 1.534 estavam em tratamento crítico ou intensivo e 1.169 estavam em ventiladores respiratórios. Esse último é o menor número de pacientes em ventiladores desde 4 de abril, quando o estado começou a monitorar publicamente esses números.

As autoridades informaram que 232 pacientes com coronavírus receberam alta entre domingo (3) e segunda-feira (4) à noite. Esses dados não incluem os pacientes que morreram.

O número total de casos do estado é cumulativo e não inclui os prováveis milhares que se recuperaram do COVID-19, disseram as autoridades. É difícil obter um número exato de quanto o vírus está espalhado em New devido à falta de testes e defasagens nos resultados.

Mais de 257 mil residentes foram testados e 39,5% resultaram em casos positivos, informou o Estado.