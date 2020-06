Moradores do Ironbound terão testes grátis para o coronavírus  nesta terça

Os testes serão grátis e destinados aos moradores em todo o Condado de Essex

Na terça-feira (2), no estacionamento do Seabra Foods no Ferry Plaza, numa iniciativa do Condado de Essex com a Deputada Eliana Pintor Marin, os residentes na cidade de Newark e de todo o Condado de Essex vão ter a oportunidade de fazer o teste de saliva do COVID-19. O atendimento será entre às 4:00 pm e 6:00 pm.

A particularidade deste teste é que é também um teste de antígenos, ou seja, permite saber se o organismo criou anticorpos contra o COVID-19 (o que poderá ser um indício que já houve um contágio e ultrapassou essa fase). Os testes são grátis.

Os interessados devem apresentar um documento que comprove a sua residência em Newark ou no Condado de Essex:

. Documentos de identificação municipal (Newark ID) são válidos

. Se não tem identificação da cidade, do estado ou federal (carta de motorista, por exemplo), deve apresentar um documento do seu país de origem com foto e uma conta (de luz, gás, telefone) que comprove residência na cidade ou Condado de Essex.

O teste pode ser feito por pessoas:

. Que se desloquem em carro (Drive-thru)

. Pessoas que se desloquem a pé

. Pré-registro:

Para ser atendido, é necessário fazer um pré-registro através do website: WWW.EssexCOVID.org ou pelo tel.: (973) 324-9950. As autoridades encorajaram o registro, pois o sucesso desta iniciativa determinará se este evento possa se realizar novamente. As inscrições são limitadas. Não perca esta oportunidade.