Emporium 112 vai processar responsável por boato postado por perfil Fake no FB

O internauta, utilizando um perfil falso, postou o “alerta” sobre o vírus numa página do Facebook envolvendo o supermercado

No sábado (18), o empresário Luís Almeida, proprietário do supermercado Emporium 112, no bairro do Ironbound, em Newark (NJ), foi informado por administradores da página Ajuda Comunitária, no Facebook, que um internauta, utilizando um perfil falso tentou postar um “alerta”. Na mensagem, o indivíduo, identificando-se como “Halal Cabana”, disse ter ido ao açougue do supermercado e que um dos funcionários que o atendeu, citado como “Eduardo”, estava com coronavírus, mas que trabalhava assim mesmo porque precisava do salário. A foto na postagem realmente é do açougueiro Eduardo, entretanto, ela havia sido postada no Instagram há 1 ano, durante a reinauguração do estabelecimento comercial.

A mensagem não chegou a ser postada no Ajuda Comunitária, mas foi publicada em outra página do Facebook, que ao ser comunicada no domingo (19), também a tirou do ar e desculpou-se pelo ocorrido. Entretanto, antes de ser tirada do ar, a postagem foi copiada e compartilhada por inúmeros internautas.

Na segunda-feira (20), a equipe de reportagem do BV contatou Luís Almeida, proprietário do Emporium 112. Ele ressaltou que realmente possui um açougueiro chamado Eduardo, mas que o funcionário é saudável, portanto, trabalha regularmente no local. Além disso, o empresário citou que segue todas as diretrizes de segurança sanitária ditadas pelas autoridades estaduais de saúde, entre elas: Permitir que somente 10 pessoas entre por vez no supermercado, todos devem estar usando máscaras, o estabelecimento fornece luvas aos clientes e fecha às 6:30 pm, ao invés de 8:30 pm. Além disso, atendendo ao pedido do Prefeito Ras Baraka, o local não abre às segundas-feiras.

. Perfil fake:

O Emporium 112 atende à comunidade imigrante no bairro do Ironbound há aproximadamente 27 anos.

“Nós trabalhamos muito para atender da melhor forma a nossa clientela e alguém com más intenções faz uma coisa dessas. O perfil dele é falso, mas existem formas de encontrá-lo. Nós temos seguro e tomamos todas as medidas de segurança”, relatou Almeida.

O empresário disse que já contatou o Departamento de Polícia de Newark e contratará um especialista em tecnologia para rastrear o responsável pelo boato. “Atualmente, não é difícil identificá-lo, pois existe tecnologia que permite descobrir o IP Address (número do computador que enviou a postagem)”, disse ele.

Luís acredita que o responsável pelo boato possa ter sido motivado pela inveja ou até mesmo concorrência comercial, mas evitou especular sobre o assunto até que as autoridades descubram o responsável e ele seja levado à justiça.

“Através deste post viemos a colocar em esclarecimentos algumas acusações falsas e publicações maldosas. Nós estamos passando por um momento difícil em nossa comunidade e no mundo inteiro devido ao Covid-19/Coronavirus.

O Emporium 112 é um estabelecimento que serve a comunidade de Newark há mais de 27 anos, e em momento algum, jamais, colocaríamos a saúde de ambos nossos funcionários ou dos nossos clientes em risco. Infelizmente, pessoas maldosas, invejosas, querem neste momento de insegurança e incerteza, nos atingir com alegações falsas. O perfil falso de redes sociais tem por objetivo anonimato e assim a possibilidade de postar informações maldosas, sem qualquer consequências. Esta atitude é completamente irresponsável.

Estamos investigando tais alegações e as medidas de segurança pública continuaram sendo a nossa prioridade. O Emporium 112 agradece a todos pela compreensão, e continuaremos servindo a comunidade da melhor maneira possível.

Sinceramente, Luis Almeida/ Emporium 112 Supermarket e funcionários”, diz a postagem do supermercado no Facebook, no domingo (19).

Em New Jersey, é ilegal usar a Internet ou qualquer outro dispositivo de comunicação eletrônica para cometer assédio ou perseguição. A Unidade de Crimes Cibernéticos trabalha com as autoridades locais, estaduais e federais na investigação e processo de crimes de tecnologia. ela também educa os membros da comunidade sobre cyberbullying. As vítimas de crimes envolvendo tecnologia devem contatar o departamento de polícia local e a Unidade de Crimes Cibernéticos da Promotoria do Condado de Essex: (973) 266-7213 ou o Escritório de Advocacia para Vítimas e Testemunhas: (973) 621-4687.