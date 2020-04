Eleições Presidenciais 2020: Democratas querem trocar Biden por Cuomo

A pesquisa nacional constatou que 56% dos democratas preferem o Governador Andrew Cuomo, com 44% a favor do ex-vice-presidente Joe Biden

A maioria dos democratas deseja nomear o governador de Nova York, Andrew Cuomo, para presidente em vez de Joe Biden, de acordo com resultados de uma pesquisa de opinião pública. A pesquisa nacional constatou que 56% dos democratas preferem Cuomo, com 44% a favor de Biden; uma margem de 12 pontos bem acima da margem de erro de 4,8% da pesquisa democrata.

Os eleitores hispânicos, jovens, mulheres e liberais auto-identificados têm maior probabilidade de preferir Cuomo a Biden. A pesquisa, realizada de 3 a 6 de abril, foi encomendada pelo grupo conservador Club for Growth, que geralmente apóia candidatos republicanos.

Cuomo negou no mês passado que queria concorrer à presidência, mas alguns democratas ainda estão o considerando uma alternativa ao invés de Biden, que desapareceu da vista do público durante o surto de coronavírus. Em contraste, Cuomo destacou-se em coletivas de imprensa diárias sobre o surto.

Joe Kildea, vice-presidente de comunicações do Club for Growth, disse que os resultados destacam a fraqueza de Biden como candidato presidencial.

“Em todos os principais eventos públicos, os democratas percebem cada vez mais o quão ruim é Biden, e agora os democratas que preferem Cuomo são apenas mais um exemplo”, disse Kildea.

A pesquisa foi realizada on-line envolvendo 1 mil pessoas relacionadas ao WPAi, uma das três principais empresas de pesquisa usadas pelos republicanos. Bryon Allen, diretor de pesquisa da WPAi, disse que a empresa usa painéis formados por eleitores. A amostragem foi feita para representar diferentes raças, localizações geográficas, gêneros, níveis de escolaridade e idades, disse ele.

Os entrevistados foram questionados: “Com base no que você sabe hoje, você concorda ou discorda que os democratas devam nomear o Governador Andrew Cuomo para presidente em vez de Joe Biden?”

Havia 361 entrevistados democratas, 349 republicanos e 262 independentes. Entre as pessoas de qualquer partido, incluindo independentes, que votaram na democrata Hillary Clinton em 2016, o percentual a favor de Cuomo aumentou para 57%. Dos que votaram no Presidente Trump em 2016, 53% queriam que os democratas mantivessem Biden.

Os resultados da pesquisa, abordando a aprovação ou desaprovação de como Biden e Cuomo estão lidando com o surto de coronavírus, revelaram que Cuomo, 54% de todos os entrevistados aprovaram e 20% desaprovaram seu trabalho. Para Biden, 32% aprovaram, 35% desaprovaram e 34% não tinham certeza.