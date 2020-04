Coronavírus: New Jersey atinge 1.932 vítimas fatais 

Na noite de quinta-feira (9), 7.570 pessoas em New Jersey foram hospitalizadas com o COVID-19 ou com a suspeita de ter o vírus

Com picos projetados de hospitalizações e casos se aproximando, New Jersey agora tem pelo menos 54.588 casos de coronavírus, com pelo menos 1.932 mortes. As autoridades estaduais relataram 3.627 novos casos e 233 novas mortes na manhã de sexta-feira (10). O Governador Phil Murphy divulgou os últimos números no Memorial de Guerra de Trenton durante sua coletiva diária de coronavírus, dizendo que existem alguns “bons sinais precoces” da taxa de infecção diminuindo em alguns municípios. Entretanto, ele ressaltou que os casos e o número de mortes ainda estão aumentando e pediu aos moradores que continuem praticando o distanciamento social para ajudar a diminuir a curva do surto.

Na noite de quinta-feira (9), 7.570 pessoas em New Jersey foram hospitalizadas com o COVID-19 ou com a suspeita de tê-lo, informaram as autoridades estaduais. Entre eles, 1.679 estão em tratamento intensivo e 1.663 em respiradores artificiais. Nas últimas 24 horas, 682 residentes com o vírus receberam alta dos hospitais.

“Estamos começando a ver alguma luz no final do túnel”, disse Murphy. “Temos que chegar ao topo da montanha e depois cruzá-la agressivamente do outro lado”.

O Governador mostrou um mapa indicando que a taxa de infecção continua diminuindo em vários condados; incluindo Salem e, principalmente, Bergen, que tem sido o foco do coronavírus do estado desde o início do surto.

“É muito cedo para fazer qualquer tipo de previsão, mas esses são dois sinais importantes”, disse Murphy.

Murphy também observou que as mortes por vírus envolvem “pessoas reais, seres humanos reais, famílias reais”.

“Todos temos um papel a desempenhar para reduzir o número de pessoas que perdemos”, disse ele. “Todos temos que praticar o distanciamento social”.

O governador disse que essas medidas são especialmente necessárias durante a Páscoa e Pesach celebrados neste fim de semana. “Ficar separados este ano é a maneira mais segura de podermos nos reunir novamente na próxima Páscoa por vir”, disse ele. “Todos devemos trabalhar juntos”.

“Não pode ser um fim de semana para pensar em facilitar”, acrescentou Murphy. “Temos que continuar com isso. Você está começando a ver alguns lampejos de esperança, (entretanto) ainda vamos perder muitas pessoas no estado”.

O Estado Jardim, que tem 9 milhões de habitantes, continua a ter o 2º maior número de casos de coronavírus e mortes entre os 50 estados nos EUA, depois de New York. As autoridades alertam que o estado provavelmente verá o número máximo de hospitalizações por vírus nos próximos dias; com cerca de 14.4 mil pessoas com o vírus hospitalizadas e 2.8 mil em tratamento intensivo.