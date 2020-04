Companhias aéreas começam a retomar voos entre Brasil e EUA

Os voos da American Airlines entre o Brasil e os Estados Unidos serão retomados no dia 7 de maio, após mais de um mês de paralisação devido à pandemia do coronavírus. Segundo a empresa, o primeiro voo diário a ser retomado será entre Miami e São Paulo e, no dia 4 de junho, o voo entre o Rio de Janeiro e Miami.

Outros três voos voltam a ser operados no próximo dia 4 de junho: Nova York/JFK – São Paulo/GRU e Miami – Manaus. Já as operações entre Dallas/Ft. Worth e São Paulo/GRU devem ser retomadas no dia 7 de julho, só que com alterações. Serão apenas três frequências semanais.

A Latam informa que vai manter a redução de suas operações de passageiros em 95% em maio. Nas rotas internacionais, a Latam vai operar três voos semanais entre Miami e São Paulo.

A empresa informa que as alterações de itinerários para maio serão processadas a partir da próxima semana e os clientes serão comunicados oportunamente.

A Azul mantém apenas dois destinos internacionais, para as cidades de Orlando e Fort Lauderdale, aos finais de semana. Além da redução internacional, a companhia restringiu sua operação no Brasil. Até 30 de abril, a empresa irá operar somente 70 voos diários para 27 cidades. O AcheiUSA entrou em contato com a empresa que informou ainda não saber se vai ampliar o número de voos em maio.

Já a Gol mantém o cancelamento de rotas internacionais até o dia 31 de maio. “Entre 28 de março e 31 de maio de 2020, manteremos apenas as operações para as capitais brasileiras. Todos os voos regionais e internacionais estarão suspensos”, informa a empresa em seu website.

A United Airlines tem apenas um voo diário entre o Brasil e os Estados Unidos, que é entre Houston, no Texas, e o Aeroporto Internacional de Guarulhos em São Paulo.

O agente de viagens George Halas, da New Port Travel de Miami, ressalta que agora mais do que nunca as pessoas devem comprar passagem com um agente de viagens e não no site das empresas. Isso facilita na hora de efetuar remarcações e solicitar o dinheiro de volta. “Nós agentes de viagem credenciados temos condições de remarcar, solicitar reembolso e também conseguir melhores tarifas para os clientes. Os serviços de atendimento ao consumidor das companhias estão super ocupados e o passageiro fica perdido, por essa razão, procure sempre o agente de viagens para comprar passagens”.

Medidas de segurança para evitar a propagação do coronavírus

As companhias aéreas redobraram as medidas de segurança para evitar a propagação do coronavírus entre seus passageiros. Algumas companhias estão medindo a temperatura dos passageiros e solicitando que os passageiros usem máscara.

Veja estão algumas das ações seguidas pelas companhias para garantir que o risco de contaminação a bordo de uma aeronave seja mínimo:

– Limpeza de aeronaves usando um produto desinfetante registrado e de alto grau, o qual foi testado para ser eficaz contra vírus.

– Medidas rigorosas de higiene estão em vigor, com a limpeza completa de todas as superfícies de contato do cliente, como cozinhas, lavatórios, mesas retráteis, apoios de braço e de cabeça, fivelas do cinto de segurança, painel da unidade de fonte de alimentação, trincos da porta do compartimento superior e maçanetas das portas do banheiro.

– Os filtros de ar particulado de alta eficiência (HEPA) no sistema de circulação de ar da aeronave removem poeira, alérgenos, bactérias, vírus e outras partículas do ar em cabines e cockpits pressurizados. O HEPA tem uma eficiência de remoção de 99,999% e também pode ser encontrado nas salas de operações de hospitais. O sistema também introduz ar fresco na cabine a cada dois ou três minutos.

– Medidas de precaução em voos, com equipes aparelhadas com lenços, luvas de vinil, sprays desinfetantes, máscaras de proteção e kits de limpeza.

– Trabalho em estreita colaboração com suas equipes de catering para manter os mais altos padrões de higiene na preparação e manuseio de alimentos e utensílios de mesa. (Com informações da Delta Airlines e Portal Brasileiro do Turismo)

Para informações adicionais, consulte o site das empresas aéreas ou o seu agente de viagens. As informações são do AcheiUsa.