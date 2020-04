Brasileiro que esfaqueou quatro em MA diz que vai se entregar

O mineiro natural de Governador Valadares e criado em Sobrália, Diony Cimini-Freitas, 26 anos, continua foragido da justiça. Ele é acusado de tentativa de homicídio depois de ter esfaqueado quatro brasileiros no Old Schoolhouse Pub, na cidade de Hudson (Massachusetts). O crime aconteceu no início da madrugada do dia 08 de março e desde então ele vive escondido.

Na noite desta terça-feira, dia 14, ele deu uma entrevista ao repórter investigativo Thathyanno Desa, do Globe News USA. Durante o bate-papo, Diony afirmou que não foi uma faca e sim um canivete que ele utilizou. “Mas foi para me defender, pois quase dez pessoas estavam me agredindo e quando percebi que poderia morrer eu resolvi fazer algo para fugir de lá”, disse.

De acordo com relatos do mineiro, ele foi à casa do seu patrão, identificado por Joaquim, para assar uma carne na grelha e conversar. “Por volta das 11:00 pm, ele me chamou para ir ao clube dançar um pouco e como eu gosto de forró aceitei de imediato”, disse. “Quando chegamos ao local, meu patrão ficou para trás para fumar e eu entrei”, continuou.

Diony explica que ao entrar no clube, encontrou um amigo e ambos iniciaram uma conversa relembrando tempos antigos. Logo em seguida Joaquim entrou e entregou uma bebida ao acusado, que após beber um pouco chamou uma mulher para dançar. “Depois eu voltei ao balcão, bebi mais um pouco, e convidei outra mulher que passava para dançar. Ela aceitou e fomos para o meio da pista. Só havia nós dois dançando”, explicou.

Em dado momento da dança, segundo ele, um rapaz o puxou e iniciou a confusão. “Eu perguntei o que estava acontecendo, mas ele não explicou e começou a me apertar contra o balcão. O irmão dele chegou e perguntou se eu estava procurando confusão. Como eu disse que não, ele foi falar com o rapaz que iniciou tudo”, continuou.

Mas de acordo com Diony, no momento em que os dois irmãos conversavam, um grupo de oito pessoas o cercou e começou a confusão. “Eles começaram a me bater e eu ainda não sabia o motivo. Me deram chutes, socos no rosto, empurrões”, disse que se agachou para se proteger e quando percebeu que poderia morrer, lembrou-se do canivete e o sacou para conseguir sair da confusão.

Diony afirma que não viu quem atingiu, mas usou a arma para se defender, caso contrário “poderia estar morto, em uma cadeira de rodas ou em um quarto de hospital”.

Ao ser questionado o motivo dele estar com uma faca, Diony disse que desde jovem é acostumado a andar com um canivete. Segundo ele, sempre apanhou de grupos e por isso usa a arma para se defender. “Mas eu não fui no clube com intenção de brigar. Usei a arma somente quando percebi que ninguém iria interromper a briga”, explicou.

O mineiro disse ainda que tem fotos e vídeos que provam que ele não começou a briga e que usou o canivete apenas para se defender. Ele também afirmou que vai se entregar porque está cansado de dormir em um lugar e acordar em outro, sempre fugindo. “Estou junto um dinheiro para pagar advogado e o que for preciso”, afirmou.

Sem citar onde está no momento, Diony afirmou que é inocente e que apenas se defendeu dos ataques.

A informações são do Brazilian Times.