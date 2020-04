Brasileiro morre de coronavírus após postar que estava “entre a vida e a morte”

O brasileiro Ronaldo Ferrari morreu vítima da COVID-19 na última sexta-feira (17) em Hartford Connecticut onde estava internado em estado grave. Um dia antes de falecer, Ronaldo usou suas redes sociais para avisar a amigos e familiares que estava “entre a vida e a morte”, mas que tinha esperança de vencer a doença. Ele fez um alerta para que as pessoas fiquem em casa e usem máscara.

Não foi informado se Ronaldo tinha algum problema de saúde que possa ter contribuído para o agravamento do caso.

“Amigos e familiares estou entre a vida e morte na UTI a Covid-19, mas eu creio que ele não vai me vencer porque meu Deus é maior. Continuem orando por mim que logo logo estarei de volta para te dar um grande abraço. Por favor usem máscara ao sair de casa ou fiquem em casa. Não façam o que eu fiz por favor”, escreveu Ronaldo.

A notícia da morte do brasileiro foi dada pelo filho de Ronaldo, Eloi Guilherme, no Facebook.

Ele informou que o velório do pai será realizado nesta terça-feira (21) no Erickson-Hansen Funeral Home (411 S Main St, New Britain, CT 06051). Todas as regras de segurança serão obedecidas. Os presentes (no máximo dez pessoas por vez) terão que usar máscara e respeitar o distanciamento social.

Amigos lamentaram a morte de Ronaldo, que era conhecido como ‘Padeiro’, nas redes sociais. “Muito triste. Ele era uma pessoa solidária. Que Deus conforte o coração dos familiares”, escreveu um amigo em sua página. “Que tristeza, um conterrâneo se foi, estou muito triste. Meus sentimentos a todos os familiares e amigos, é uma dor imensa quando perdemos um ente querido. Que Deus em sua infinita misericórdia amenize a dor de todos neste momento de dor! Amém”, escreveu outra amiga. As informações são do AcheiUsa.