Brasileiro é empossado como Deputado Estadual por MA

Na quarta-feira, dia 06, o pernambucano Danilo Sena foi empossa no cargo de Deputado Estadual pelo estado de Massachusetts. Ele, que havia sido eleito em junho no dia 02 de junho, foi reeleito em 03 de novembro e desta vez cumprirá um mandato completo.

Ele disse que se sentiu muito orgulhoso e emocionado ao ser empossado “em seu primeiro mandato de dois anos como Representante Estadual do 37º Distrito de Middlesex”.

Ele acrescentou que os governos existem para ajudar as pessoas e “fará tudo o que puder para garantir que sua comunidade tenha um governo mais funcional, transparente e justo”.

Ele fez um compromisso com seus eleitores de que vai lutar por justiça social e racial para comunidade. Entre suas lutas que ele já assumiu anteriormente está o Work and Family Mobility Act, projeto de lei que tem como objetivo conceder carteira de motorista a todos os residentes do estado, independente do status de imigração.

Natural de Timbaúba (Pernambuco), ‘Dan” Sena, como é mais conhecido, fez história na comunidade brasileira de Massachusetts ao ser o primeiro brasileiro a se eleger como Deputado Estadual por este estado. Ele representa um distrito que conta com seis cidades.

Dan Sena vive no distrito há 20 anos e sua família construiu o sonho americano. “Com a minha experiência de trabalho como funcionário público durante seis anos como Diretor Distrital do Senador Jamie Eldridge, estou pronto para servir a minha comunidade e ajudar a encontrar soluções práticas para os problemas locais. As informações são do Brazilian Times.