Brasileiro é eleito vereador em Orange, Massachusetts 

O capixaba Alexandre Schwanz ocupará o cargo de vereador na cidade de Orange, no Condado de Franklin

Na segunda-feira (1), Alexandre Schwanz, natural de Vitória (ES), foi eleito vereador na cidade de Orange (MA), no Condado de Franklin. Em entrevista ao jornal Brazilian Times, o brasileiro destacou que baseou sua campanha em ajudar a promover o município e impulsionar o desenvolvimento da região. Além disso, entre um de seus objetivos está criar projetos para fortalecer os pilares econômicos, fortalecer a confiança com os residentes e gerenciar as finanças do município de maneira transparente e fiscalmente responsável.

Schwanz também destacou a importância de seguir políticas que mantenham a taxa de imposto em um nível razoável, apoiar o desenvolvimento de um próspero setor comercial e da indústria do turismo. Também pretende trabalhar por projetos que maximizem os recursos de sua comunidade através de uma administração fiscal responsável.

Ele cita a importância em preservar a rica história do município e a identidade da comunidade. “Minha família e eu amamos este pequeno, porém vibrante município que orgulhosamente moramos. À medida que nossa família cresce e prospera, quero garantir que todas as famílias e idosos de Orange possam ficar aqui e crescer com o nosso município”, acrescentou.

Schwanz possui bacharelado em Ciências Políticas, pela University of Massachusetts Amherst, e já teve a oportunidade de estudar Administração Municipal com o Prefeito Alex Morse, de Holyoke, atualmente candidato a deputado federal no primeiro distrito de Massachusetts.

O brasileiro também estudou o desenvolvimento de políticas públicas com Michael Hannahan, PhD, diretor da Iniciativa Cívica da Universidade de Massachusetts, ex-diretor político do Partido Republicano de Massachusetts, e ex-assessor da Vice-Governadora Jane Swift, também de Massachusetts.

Ele foi eleito como membro do Comitê de Escolas Primárias (Elementary School Committee) do Município de Orange aos 22 anos de idade, defendo uma política fiscal responsável porém sensível às necessidades educacionais dos estudantes.

Ele disse que ficou muito feliz com o resultado obtido e agradeceu aos cidadãos pela confiança e garantiu que vai fazer de tudo para ajudar a cidade a crescer ainda mais.

“Terei orgulho em servir como seu próximo vereador. Além disso, obrigado a todos voluntários e obrigado a George Willard por executar uma campanha limpa e honesta focada nos problemas”, disse.

Nas redes sociais, Alexandre foi parabenizado por várias pessoas, principalmente pelos residentes em sua cidade. “Quero fazer o meu melhor para ajudar a todos”, concluiu.