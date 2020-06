Brasileira morre de coronavírus e familiares fazem campanha para cremação

Erta Maria Queiroz é mais uma vítima fatal da pandemia do vírus que assola New Jersey

A imigrante Erta Maria Queiroz faleceu recentemente de coronavírus, em decorrência disso, Wallison Victor, morador em Willingboro (NJ), iniciou no GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/ajuda-para-cremacao-da-erta, a qual visa arrecadar US$ 12 mil. O dinheiro será usado para pagar as despesas hospitalares e custos com a cremação do corpo da brasileira. Até à tarde de quarta-feira (3), haviam sido angariados US$ 3.311.

“A Erta Maria Queiroz contraiu Covid 19 e infelizmente não resistiu. Agora, precisamos pagar as contas hospitalares e cremação dela o mais rápido possível. Infelizmente, não temos esse valor, mas temos que dar um jeito de conseguir. Por favor, nos ajude doando qualquer quantia ou até compartilhando essa publicação”, postou Wallison no GoFundMe.com.



. A pandemia em New Jersey:

Enquanto os residentes em New Jersey aguardam ansiosamente a reabertura gradual do estado após semanas de números diários constantes de coronavírus em declínio, a região ainda vivencia dezenas de mortes relacionadas ao coronavírus diariamente. Outras 51 novas mortes e 708 novos testes positivos foram registrados na terça-feira (2), números que elevaram o total do estado para 11.770 mortes e 161.545 casos no total.

As autoridades de saúde de New Jersey relataram totais em todo o estado e forneceram uma divisão por condados, mas alguns departamentos de saúde municipais e municipais forneceram detalhes adicionais, incluindo números de casos em cada município. O Condado de Essex forneceu uma lista atualizada de cada município a partir da manhã de terça-feira (2):