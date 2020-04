Ativista brasileira perde parente para o coronavírus em NY

A universitária Karenn Hapuck Alves, de 26 anos, inspirou-se na experiência vivida na infância para ajudar os necessitados durante o surto que assola os EUA

No final de março, a estudante da Universidade Rutgers, Karenn Hapuck Alves, de 26 anos, lançou a iniciativa de alimentar os necessitados em New Jersey durante a pandemia de coronavírus. Seis dias depois, 4 de abril, o vírus clamou a vida de um membro da família dela.

“Eu não tenho dormido muito pois trata-se de um acúmulo de emoções”, disse Alves. “Com a perda de alguém, meus pais na América do Sul falaram assim: ‘Pare o que você está fazendo. Com o vírus, você vai se matar. Por isso, foi uma verdadeira montanha-russa de emoções”.

Noé Hernandez, o enteado da avó da brasileira, morava em Nova York e tinha 32 anos quando morreu em 4 de abril. O pai dele, o meio-avô de Alves, Lalo, testou duplamente positivo para o coronavírus e continua praticando o auto-isolamento; permanecendo em casa em Nova York.

Alves, que também trabalha em período integral como assistente de uma pequena empresa em Union (NJ), tem enfrentado a dor a milhares de quilômetros de distância de seus pais e irmão, que moram no Brasil. Na terça-feira (14), ela ainda não havia conseguido um serviço para Hernandez em uma funerária de Nova York.

“Liguei para 10 funerárias e não tive sucesso. Encontrei uma e enviei os formulários para a cremação, mas ainda não tive nenhum contato “, relatou a jovem.” Vai demorar duas semanas e eles (funerária) não têm previsões”.

“Eu nem sei como estou fazendo isso. É como se eu estivesse em choque ou vivendo em um filme”, acrescentou.

Enquanto refletia sobre a morte, Alves respirou fundo. Havia outro pensamento que ela queria expressar. “Eu não trocaria essa experiência por nada no mundo”, disse ela.

Após o surto de coronavírus, Alves e outros amigos em Newark (NJ) fizeram parceria com a ONG Mantena Global Care, com sede no bairro do Ironbound, na mesma cidade, para lançar a campanha “Amigos Por Newark”, ou “Friends For Newark”, um projeto comprometido em fornecer alimentos para os necessitados durante a crise global, independentemente da nacionalidade.

Nas últimas duas semanas, Alves e outros voluntários entregaram milhares de caixas de alimentos e refeições para mais de 12.600 pessoas, incluindo idosos, crianças e moradores de rua que entraram em contato diretamente com a iniciativa ou o Mantena Global Care para solicitar seus serviços.

. Amigos Por Newark:

“Um (voluntário) coloca uma postagem nas mídias sociais e diz: ‘Se você precisar de ajuda entre em contato com essa pessoa’. E eles colocam meu número e informam”, explicou Alves. “Nós não olhamos para a nacionalidade, mas olhamos para a situação e eles são muito honestos sobre suas situações”.

A brasileira relatou que foi motivada por suas próprias experiências de infância. “Quando minha mãe estava grávida, não tínhamos dinheiro suficiente para comprar leite para meu irmão”, disse Alves. “Então eu cresci pensando nisso, sempre sabendo que tinha que sustentar minha família. Então, é algo isso me emociona muito quando vejo mães e famílias sem dinheiro suficiente e isso é uma das coisas que me motiva. É isso que eu vivi, foi o que aconteceu comigo e é minha hora de retribuir à comunidade”.

Além das cidades em New Jersey, incluindo Newark, East Newark, Belleville, Hillside, Kearny, East Orange e Long Branch, o Amigos Por Newark também se associou às outras organizações para fazer entregas de alimentos em Nova York, Pensilvânia, Massachusetts e Flórida.

A ONG Mantena Global Care pode ser contatada através do tel.: (973) 344-1644.