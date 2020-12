O tio Sukita (Ao Carlos Borges)

O tempo passa e a gente, às vezes, não se dá conta. Não é o meu caso, quero crer.

Os ossos não mentem.

A agilidade sumiu.

A flexibilidade do corpo, também. Há cerca de dois meses empenei o ciático tentando amarrar os

sapatos e mesmo os cadarços pareciam itens de museu.

Passei duas semanas na fisioterapia. Mal dormia. Mas já estou quase bom.

Os costumes mudam com o passar dos anos sem que você perceba. É como se a pessoa fosse

anoitecendo por dentro e tudo o que era claro e diurno, ganhasse tons de penumbra até o

entrevamento absoluto.

Breu.

E o espelho é cruel.

A barriga cresce para quase todos, principalmente os sedentários, como eu.

A flacidez não é facultativa.

Ela é institucional e não há Botox que resolva.

Ao redor dos olhos rascunha-se uma espécie de mapa rodoviário do estado onde a pessoa nasceu. Para

o meu desgosto, Minas Gerais é rabiscado de estradas, algumas em péssimo estado de conservação.

E o despertar para o definhamento é rude, já que o tempo não leva prisioneiros.

Há coisa de dois anos, em Nova York, dentro de um destes modernos elevadores, todo metálico e com

espelho no teto, fiz uma triste descoberta.

Apertei o número do andar desejado e, sabe lá Deus o porquê, caí no desatino de olhar para cima.

Foi grande o susto.

Ela estava lá, olhando para mim.

Ela!

Aquela coroa sem rei.

Bem no cocuruto, aquele quipá de não judeu.

A coroinha do frade, uma auréola sem anjo.