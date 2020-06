A mais brasileira das cantoras

Tenho comigo um álbum que foi lançado em 2018, Canta Inezita – Ao vivo – As Galvão, Maria Alcina, Consuelo de Paula, Claudio Lacerda (Kuarup). Trabalho que recebi na época do lançamento, previsto para 8 de março, data em que o falecimento de Inezita Barroso completaria quatro anos. Sinceramente, não sei o que justifica tamanha demora até que eu resolvesse ouvi-lo com os ouvidos em “modo comentarista”.

Bem verdade que eu sempre ouvia o CD. Ouvia-o inteiro ou me restringia a atentar às músicas gravadas por cada um dos quatro convidados pelo produtor Thiago Marques Luiz para o louvor à cantora, atriz, apresentadora, professora e folclorista Inezita Barroso.

Músicas marcantes de um período em que vivia minha pré-adolescência em Niterói. Cada uma delas me remetia a um tempo que eu não conseguia identificar os fatos, apenas sentia um aperto que me doía o peito setentão.

Perdoem-me as reminiscências, mas é que cada uma das quinze canções do CD me vinha à cabeça como um recado. Mensagem convidando-me a voltar a tempos passados. Bilhetes amarelados de um tempo triste, mas pleno de cuidados amorosos. Todos vindos a mim em forma de saudade – músicas/fotografias de um momento imensurável.

Não raro me emocionei ouvindo a voz delicada e profunda de Consuelo de Paula cantando “Viola Quebrada” (Mário de Andrade) – quanto firmeza eu sentia ali, os sentidos em alerta máximo.

Nem tampouco resistia à emoção quando Claudio Lacerda recriava, com o ímpeto de um violeiro apaixonado, a linda moda “Cuitelinho” (Antonio Xandó e Paulo Vanzolini).

O que dizer da estroinice da gigante Maria Alcina? Meu Deus! Aquela voz derramando verdades me atingia em cheio. E eu ria ou chorava? Os dois? Quase sempre! “Prenda Minha” (tradicional), em contraste com “Marvada Pinga” (Ochelcis Laureano), me tirava o coração da embalagem.

E vêm As Galvão, sinônimo do tempo em que elas, junto com Inezita e outros bons, pairavam sobre o sertão caipira. Vozes unidas por um ideal de pertencimento à terra, vozes tradutoras de um momento único na música brasileira. Lindas. E cantada por elas, “Beijinho Doce” deixava-se relembrar com galhardia.

Os arranjos do violonista e diretor musical Paulo Serau, à frente de um bom sexteto instrumental (senti falta de seus nomes no encarte), acolhiam os intérpretes que a eles se entregavam.

Aos poucos entendi o que sentia. Foi quando algo pintou como se pedindo para que eu entrar em “modo” comentário… e aqui estou eu reverenciando uma das nossas cantoras mais importantes. Seu sentido de brasilidade salta aos olhos. O seu povo lhe oferece respeito e confiança, merecimentos que só se conquista pela verdade de seus princípios e de sua música.

A voz de Inezita Barroso imprime um quê de amargura, um quê de angústia, em suas tão belas músicas. Uma dor profunda que acompanha a vida de nossas gentes – pretos, pobres, povos indígenas e das periferias –, que hoje estão sendo empurradas para o abismo por um genocida.

Aquiles Rique Reis, vocalista do MPB4