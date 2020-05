Zoni Language Centers distribui cestas básicas durante surto de coronavírus

A distribuição dos alimentos ocorrerá na filial da escola de idiomas em Manhattan (NY)

No sábado (2), o Zoni Language Centers lançará o programa de distribuição de cestas básicas em sua filial na 33rd Street, em Manhattan (NY),anunciou o presidente e fundador da escola de idiomas, Zoilo C. Nieto, na quarta-feira (29). O projeto visa ajudar os alunos da instituição e membros da comunidade afetados pela pandemia de coronavírus.

“Nos Centros de Idiomas Zoni, sempre pensamos em nossos alunos e suas famílias como parte de nossa família e comunidade e, como tal, acreditamos que nenhum de nossos alunos ou a comunidade deve passar fome durante esta crise do COVID-19. Ao longo dessa pandemia, a Zoni fez todo o possível para oferecer inúmeras formas de apoio aos nossos alunos. Enquanto continuamos a procurar maneiras de ajudar durante esses tempos difíceis, decidimos fornecer opções de alimentos para os membros da comunidade que se encontram em necessidade, e esperamos que você se junte a nós para ajudar a fornecer alimentos para aqueles que foram afetados pela crise atual”, convidou Nieto.

“O programa será executado até que todas as provisões doadas por Zoni e outros patrocinadores tenham acabado, fornecendo caixas de alimentos nutritivos para nossos alunos necessitados. Nosso objetivo inicial é atingir 500 caixas/cestas/sacos de comida, com cada caixa com comida suficiente para 5 dias. A Zoni doará as primeiras 250 caixas de comida com a esperança de que outros membros da comunidade doem as 250 caixas de comida restantes que precisaremos. O armazenamento e a distribuição das cestas básicas deste programa serão o nosso restaurante Zoni Café, na 41 W 33rd Street, Nova York, NY 10001. Os alunos e suas famílias podem começar a receber suas provisões alimentares o mais cedo neste sábado, 2 de maio, às 10:00 am. Todos os requisitos de distância social serão aplicados durante esta distribuição”, acrescentou.

O local distribuirá alimentos a todos os alunos da Zoni, por ordem de chegada, e poderá restringir o acesso devido a espaço, segurança, proteção ou controle.

Além disso, o Zoni Language Centers está pedindo a todos que podem e estão dispostos a ajudar, incluindo funcionários, professores e estudantes, tornando-se voluntários para embalar e ajudar a doar alimentos para aqueles que precisam. Contato: jguerrero@zoni.edu

Os interessados em participar do programa de distribuição de cestas básicas podem contatar: jguerrero@zoni.edu ou (917) 561-0109. Além disso, as pessoas podem entrar em contato com Christian: cpoon@zoni.edu para obter qualquer tipo de acomodação ou detalhe especial.