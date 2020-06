Vera Reis lança campanha de ajuda na sua luta contra o câncer 

A fotógrafa e colunista social paulista recebeu o diagnóstico após ter se recuperado do coronavírus

Na quinta-feira (4), a fotógrafa Vera Reis, natural de São Paulo, moradora em Newark (NJ), iniciou no GoFundMe.com a campanha beneficente: https://www.gofundme.com/f/help-me-to-fight-against-cancer, cujo o objetivo é ajudá-la na luta contra o câncer. Até à tarde de sexta-feira (5), haviam sido arrecadados US$ 530. Além de registrar os principais eventos que ocorrem no bairro do Ironbound, na mesma cidade, ela é colunista social no Brazilian Voice Newspaper.

“Quando recebi a notícia que tinha testado positivo para o coronavírus, eu estremeci e tive a certeza de que morreria em poucos dias. Chorei por quase 12 horas seguidas e preparei-me para me despedir de familiares e amigos. Um pouco depois, a chamada do conceituado do Dr. Saurabh Patel, ao qual tenho total confiança há quase 20 anos, encorajando-me a lutar e disponibilizando todo o tratamento que eu precisava, fez me uma luz no fim do túnel e empenhei-me em fazer o tratamento.

Foram muitos dias de falta de ar, febre, dores pelo corpo, banhos de suores pela madrugada e a esperança de vida crescia cada vez mais. Após de dias de tratamento intensivo ja me sentia melhor e sonhava com um resultado negativo para o terrível vírus. Mas eu deveria aguardar por mais 15 dias para repetir o teste. Estava orgulhosa de mim e realmente esperava um resultado negativo.

Quando faltava pouco para os 15 dias, comecei a notar um sangramento nas fezes. No início, parecia normal, mas dois dias depois tornou-se torrencial. Havia coágulos e praticamente não via mais as fezes. Mais uma vez, Dr Patel alertou-me da urgência em realizar exames de Colonoscopia e outros.

No dia seguinte, pela manhã, meu filho levou-me à emergência do University Hospital e de cara fui diagnosticada com anemia profunda. Fizeram também o teste de Coronavírus e para minha grande felicidade, o resultado deu negativo. Celebrei aquele momento. Eua era uma vencedora! Fiz em seguida um PET Scan e logo em seguida eu recebia um novo terrível veredicto . Eu tinha um câncer no intestino, em estágio ligeiramente avançado e com células espalhadas pelo meu fígado. Isto para mim era algo absurdo pois não conheço um único caso de câncer em minha família.

Emudeci e me perguntei por algumas vezes: Porque eu? Porque de novo outra notícia tão avassaladora em tão pouco tempo? Porque nem tive tempo de comemorar meu teste negativo de Coronavírus? Não havia ninguém que eu amasse por perto, para me amparar, segurar minha mão, dar-me um abraço e ajudar digerir aquela notícia. Mais uma vez, vi-me à beira da morte e chorei copiosamente por muitas horas. Como dizer isto ao meu marido e filhos?

Eu fiquei hospitalizada por uma semana realizando exames, repetindo testes e ouvindo a notícia em várias versões , uns me faziam acreditar que eu podia ter esperanças, outros me jogavam para um abismo. No meu terceiro dia de internação, soube do falecimento de minha sogra, que havia deixado meu marido e filhos arrasados mais uma vez. Todos estávamos frágeis, assustados e chorávamos juntos pelo telefone, mesmo assim, me passavam uma grande energia após saberem a gravidade de meu caso. Familiares no Brasil, amigos de várias partes do país e EUA se juntaram em orações.

Hoje, estou mais confiante, sei que estou sendo tratada por um grande oncologista, cujo nome é uma grande referência nesta área, graças a indicação do Dr. Patel. Ja implantaram o cateter e segunda feira(9) começo minha primeira quimioterapia, que terminará ao final de seis meses e depois então faremos uma cirurgia para retirada do tumor do meu intestino.

Alguns amigos têm se preocupado além de minha saúde física, minha saúde financeira, pois as contas nunca param de chegar. Eu espero que meus amigos ou pessoas que me conhecem e me querem bem, possam colaborar com qualquer valor para que eu possa realizar todo meu tratamento sem ter a preocupação com estas contas.

Vou me dedicar de corpo e alma para mais uma vez sentir-me vitoriosa e dizer que a vida vale à pena e que Deus estará sempre comigo, dando-me forças suficiente para lutar. Deus abençoe todos vocês! Prefiro postar uma foto sorrindo, do que postar fotos de maus momentos vividos no hospital, é assim que quero que meus amigos lembrem de mim pois é assim que vou estar em breve quando puder voltar a trabalhar”, postou Vera reis no GoFundMe.com.