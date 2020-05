Vacina contra o coronavírus deve estar disponível antes do “novo normal”, diz Murphy

Especialistas calculam que talvez demore pelo menos 12 a 18 meses para o desenvolvimento de uma vacina eficaz

Na segunda-feira )18), enquanto o Governador Phil Murphy suspendeu mais restrições na luta contra o coronavírus, ele também alertou que o estado não reabriria totalmente a um “novo normal” até que haja uma vacina amplamente disponível. Especialistas calculam que talvez demore pelo menos 12 a 18 meses para o desenvolvimento de uma vacina eficaz.

A advertência foi feita à medida que o estado continua a monitorar quedas constantes nos índices de hospitalização e a reabertura gradual de algumas empresas. Entretanto, os hospitais ainda recebem diariamente novos pacientes com COVID-19 e 10.435 residentes em New Jersey morreram desde março.

“Até que uma vacina comprovada seja aprovada ou que o tratamento comprovado esteja amplamente disponível, não podemos iniciar o ‘novo normal’ que eventualmente nos espera quando a vida voltar a voltar a todos os nossos locais de trabalho, centros urbanos e ruas principais”, disse Murphy, durante sua coletiva de imprensa diária sobre o coronavírus, em Trenton (NJ).

Anthony Fauci, um membro importante da força-tarefa no combate ao coronavírus da Casa Branca, disse que uma vacina será possível no início de 2021, levando em consideração um cronograma rapidamente avançado. Entretanto, outras estimativas prevejam esse cronograma em 18 meses, embora existam estudos em andamento, atualmente não há vacina aprovada contra o coronavírus.

Ainda na segunda-feira (18), Murphy assinou uma ordem executiva que dará aos residentes mais opções de recreação ao ar livre, como clubes de tênis, campos e jardins comunitários autorizados a reabrir. Ele também delineou um plano de reabertura em vários estágios para empresas, escritórios e atividades fechados para retardar o surto em New Jersey e disse que o estado entrou no “Estágio 1”, embora não tenha sido incluído nenhum cronograma para estágios futuros.

Na segunda-feira (18), o número total de casos confirmados de coronavírus subiu para 148.039. Os índices mais recentes incluem mais de 1.700 novos casos e mais de 80 mortes relatadas nas últimas 24 horas, embora Murphy tenha alertado que as estatísticas após o fim de semana geralmente incluem um atraso.

O comentário de Murphy ocorreu no mesmo dia em que o fabricante de uma vacina experimental anunciou que mostrava resultados encorajadores em testes ainda precoces, envolvendo 8 voluntários saudáveis de meia-idade. Os voluntários do estudo que receberam uma dose baixa ou média da vacina do laboratório Moderna Inc., sediada em Cambridge (MA), apresentaram anticorpos semelhantes aos verificados em pessoas que se recuperaram do coronavírus. Na próxima fase do estudo, liderada pelos Instituto Nacional de Saúde, os pesquisadores tentarão determinar qual dose é melhor para um experimento definitivo que pretendem iniciar em julho.

Na quarta-feira (13), o Governador anunciou que permitirá que empresas de varejo não essenciais ofereçam serviços nas calçadas e a retomada da construção civil não essencial para iniciarem na segunda-feira (18), além de permitir eventos drive-in e drive-through, como cultos na igreja. Na quinta-feira (14), Murphy anunciou que praias, calçadões e lagos poderão ser abertos neste verão, desde que sigam as regras de distanciamento físico. A partir da próxima semana, procedimentos médicos eletivos, não emergenciais, cirurgias e procedimentos invasivos, médicos e odontológicos, serão retomados em hospitais e centros de cirurgia ambulatorial. Murphy disse que o estado pode tomar mais medidas para reabrir nos próximos dias.