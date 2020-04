Universidade Rutgers desenvolve teste de coronavírus pela saliva

Os testes de saliva serão inicialmente disponibilizados para a rede RWJBarnabas Health, que fez parceria com a Rutgers e inclui o Hospital Universitário em Newark (NJ)

Um novo teste COVID-19 desenvolvido na Universidade Rutgers, que utiliza amostras de saliva em vez de cotonetes passados no nariz e garganta, obteve aprovação de emergência da Food and Drug Administration (FDA), e espera-se que seja lançado ainda nesta quarta-feira (15). O teste significará que as pessoas precisarão apenas cuspir em um tubo, em vez de inserir um cotonete em suas passagens nasais para obter amostras. Esse método de teste convencional pode ser desconfortável, muitas vezes doloroso e é limitado em todo o país.

As autoridades disseram que os testes de saliva, com um teste genético para o coronavírus, também foram desenvolvidos pela Rutgers. Eles permitem processar milhares de amostras diariamente, permitindo testes em larga escala, capazes de aumentar significativamente o número de pessoas rastreadas para o coronavírus.

“Ele realmente expande a capacidade de coletar e testar mais amostras, não apenas para nós, mas para todos”, disse Andrew Brooks, diretor de operações de desenvolvimento de tecnologia da RUCDR Infinite Biologics da Rutgers.

A RUCDR desenvolveu o método de coleta e um novo método de laboratório para aumentar bastante o número de testes que podem ser realizados, em parceria com a Spectrum Solutions e a Accurate Diagnostic Labs.

Os testes de saliva serão inicialmente disponibilizados para a rede RWJBarnabas Health, que fez parceria com a Universidade Rutgers e inclui o Hospital Universitário Robert Wood Johnson em New Brunswick e o Hospital Universitário em Newark (NJ). Esses testes serão implantados inicialmente em uma unidade drive-thru de coronavírus do Condado de Middlesex, na Kilmer Road, em Edison (NJ), para residentes do condado e profissionais de saúde, a partir de quarta-feira (15). Espera-se que os resultados sejam informados entre 24 a 48 horas, de acordo com autoridades de saúde do Condado.

O FDA concedeu autorização de uso emergencial à RUCDR e seus parceiros para a coleta de saliva na sexta-feira (10), que, segundo autoridades, foi a primeira aprovação desse tipo concedida pelo órgão federal. As amostras de saliva serão analisadas em um laboratório da Rutgers, que também recebeu a aprovação do FDA, e poderão analisar até 10 mil amostras por dia, usando equipamento automatizado de laboratório para realizar “extrações nucleares” das amostras coletadas.