Trump suspenderá a imigração aos EUA para “proteger empregos”

O Presidente atribuiu parcialmente a suspensão por decreto ao “ataque do Inimigo Invisível”

Na segunda-feira (20), o Presidente Donald Trump informou que está suspendendo a imigração para os EUA em resposta à pandemia de coronavírus e à “necessidade de proteger empregos”. Através de ustagem no Twitter, ele atribuiu a suspensão ao “ataque do Inimigo Invisível” e à “necessidade de proteger os empregos de nossos GRANDES Cidadãos Americanos”. Ele acrescentou que assinaria a ordem executiva suspendendo a imigração.

Trump restringiu anteriormente as viagens oriundas da China e Europa para impedir a propagação do coronavírus. Não está claro na postagem do Presidente se o decreto impediria estrangeiros de viajarem aos EUA para fins comerciais ou visitar a família.

Autoridades da Casa Branca ofereceram poucos detalhes sobre o decreto na noite de segunda-feira (20).

A medida “estava sob avaliação há algum tempo”, disse um alto funcionário do governo. Acrescentando que, embora Trump acredite que os EUA estejam vencendo a luta contra o coronavírus, ele também acha importante realizar todos os esforços para proteger as fronteiras e impedir uma maior disseminação.

O funcionário disse que detalhes sobre como o plano seria implementado e quantos países seriam afetados “serão divulgados”. A ordem executiva pode ser assinada ainda nesta semana, de acordo com o funcionário, que não ofereceu nenhum detalhe sobre como foi redigido ou se está em processo.

A imigração tem o tema que energizou os principais apoiadores do Presidente e a postagem da noite de segunda-feira (20) não será, sem dúvida, diferente. A imigração para os EUA já está funcionalmente encerrada. A administração atual já havia fechado a fronteira com o Canadá e começou a deportar requerentes de asilo e outros migrantes na fronteira com o México sem o devido processo. As viagens aéreas internacionais foram amplamente suspensas.

Os defensores da imigração e ativistas criticaram a postagem de Trump, considerando-a radical e sem precedentes. “A implicação é que os imigrantes são uma ameaça para a economia americana, mas sabemos ser exatamente o contrário”, disse Krish O’Mara Vignarajah, presidente e CEO do Serviço Luterano de Imigração e Refugiados. “Enquanto os imigrantes em toda a América estão na linha de frente, arriscando suas vidas para salvar as nossas, é simplesmente inaceitável impor bodes expiatórios para essa pandemia”.

. Oportunismo:

A Senadora Kamala Harris, da Califórnia, disse que o Presidente estava se aproveitando da situação para impulsionar suas políticas radicais de imigração. “Trump falhou em levar a sério essa crise desde o primeiro dia. Esse abandono da função de presidente custou vidas. E agora, ele está descaradamente politizando essa pandemia para dobrar sua agenda anti-imigração”, postou Harris no Twitter.

No mês passado, Trump disse que estava discutindo o fechamento das fronteiras do país com o México e o Canadá por causa do vírus. Uma autoridade sênior informou que o governo atual estava explorando novas restrições em meio a temores de que um grande número de centro-americanos tentasse acessar ilegalmente o sistema de saúde dos EUA.

Segundo dados coletados pela Universidade Johns Hopkins, Honduras registrou 477 casos confirmados de coronavírus e 46 mortes, superando os países chamados “triângulo do norte” – El Salvador, Honduras e Guatemala. O Peru foi o país latino-americano mais atingido, com mais de 400 mortes e quase 16 mil casos.