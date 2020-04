Trump suspende concessão de green cards por 60 dias

A decisão do Presidente não afetará os trabalhadores que entram no país temporariamente

Na terça-feira (21), o Presidente Donald Trump disse que sua futura ordem executiva se aplicará apenas a pessoas que solicitam a residência legal permanente (green card) nos últimos 60 dias e não afetará os trabalhadores que entram no país temporariamente. Através de uma postagem no Twitter, ele informou que “suspendeu temporariamente a imigração para os Estados Unidos”, em meio à pandemia de coronavírus.

Trump disse que a disposição equivaleria a uma pausa de 60 dias apenas para pessoas que buscam status de residente legal permanente nos EUA. Um funcionário do governo detalhou que o decreto envolve apenas green cards, pois a parte que envolve o visto de trabalho temporário é mais complicada e precisa de mais tempo para resolver. Muitos estrangeiros com visto de trabalho estão trabalhando em áreas relacionadas à pandemia de coronavírus, ou seja, no processamento de alimentos e saúde.

Na quarta-feira (22), Trump postou no Twitter que assinaria o decreto no final do dia. Um funcionário do governo disse que assessores jurídicos passaram a terça-feira (21) trabalhando na diretriz. O Presidente disse que revisaria a ordem executiva no final desse período de 60 dias e decidirá se ela deva ser renovada.

Trump alegou que o decreto “protegeria os trabalhadores americanos” e frisou que ele terá certas isenções.

“Ao interromper a imigração, ajudaremos a colocar os americanos desempregados em primeiro lugar na fila de empregos à medida que os EUA reabrirem”, disse Trump. “Seria errado e injusto que os americanos demitidos pelo vírus fossem substituídos por novos trabalhadores imigrantes vindos do exterior. Precisamos cuidar primeiro dos trabalhadores americanos”.

Detalhes sobre isenções, acrescentou, podem vir “hoje à noite ou amanhã”.

O decreto de lei, que é praticamente simbólico, dadas as restrições à imigração já em vigor devido à pandemia de coronavírus, permite que Trump e sua equipe de campanha mobilizem sua base eleitoral. O Presidente acredita a questão migratória foi fundamental para ele ter vencido as eleições em 2016, portanto, espera usá-la novamente em 2020.