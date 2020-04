Trump diz que desinfetantes eram “perguntas sarcásticas” a repórteres

Vídeos mostram claramente que o Presidente não conversava com nenhum jornalista durantes os comentários polêmicos

Na quinta-feira (23), o Presidente Trump esclareceu os comentários feitos sobre a possibilidade de pessoas serem injetadas com desinfetante como tratamento contra o coronavírus, alegando que era uma “pergunta sarcástica aos repórteres”. Na sexta-feira (24), médicos e o fabricante do produto de limpeza Lysol rejeitaram rapidamente a noção perigosa depois que o Presidente perguntou a seus principais cientistas na coletiva de imprensa se esse tratamento era possível.

Quando perguntado para esclarecer seus comentários durante uma coletiva de imprensa no Salão Oval da Casa Branca na sexta-feira (24) de manhã, o Trump respondeu que não estava encorajando a prática e afirmou que estava discutindo com repórteres, os quais chamou de “pessoas extraordinariamente hostis”. Entretanto, vídeos mostram claramente que o Presidente não conversava com nenhum repórter durantes os comentários polêmicos.

“Eu estava fazendo uma pergunta sarcástica aos repórteres, como você, apenas para ver o que aconteceria”, disse ele. “Quando eu estava perguntando sarcasticamente; uma pergunta muito sarcástica aos repórteres na sala sobre desinfetantes por dentro (do corpo), mas mata, mata nas mãos e isso melhora as coisas. Isso foi feito na forma de uma pergunta sarcástica a um repórter ”, continuou ele, embora vídeos provem claramente o contrário.

O Presidente divulgou a pesquisa preliminar do Departamento de Segurança Interna (DHS), que mostra que a luz solar e o alvejante doméstico são extremamente eficazes para matar o vírus em superfícies.

“Em outras palavras, ele não vive bem na umidade e não vive bem com sol, luz solar, calor”, disse Trump. “Não vive bem com calor, sol e desinfetante. E foi isso que eu citei e achei que estava claro ”, continuou ele.

Durante o relatório de quinta-feira (23), Trump perguntou a Dra. Deborah Birx, uma das principais cientistas da força-tarefa contra o coronavírus, e William Bryan, chefe de ciência e tecnologia do DHS, se luz e desinfetante podem ser usados no corpo humano.

“Então, suponha que aqueçamos o corpo com uma tremenda luz, seja ultravioleta ou apenas muito poderosa, e acho que você disse que não foi verificado, mas vai testá-lo”, disse Trump, aparentemente se referindo à uma conversa anterior com Bryan.

“E, então, eu disse, supondo que você trouxesse a luz para dentro do corpo, o que você pode fazer através da pele ou de alguma outra maneira, e acho que você disse que iria testar isso também. Parece interessante ”, ele continuou antes de perguntar sobre a “injeção de desinfetante” nos pacientes.

“Então, vejo o desinfetante, que o derruba em um minuto. Um minuto. E existe uma maneira de fazer algo assim, injetando dentro (do corpo) ou quase limpando… Será interessante verificar isso ”, disse o Presidente, embora essa noção tenha sido rapidamente descartada.

Birx disse mais tarde que não tinha visto nenhuma evidência de que bombardear um paciente com luz seria eficaz.