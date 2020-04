Transplante de medula óssea compatível “pega” em brasileiro

O transplante de medula óssea recebido por Matheus Morgade, de 19 anos, que lutava contra a leucemia LLC, foi aceito pelo organismo dele, ou seja, “pegou”

Na sexta-feira (17), o ativista e coordenador da Fundação Icla da Silva, Roosevelt Ramos, com sede em Nova York, postou nas redes sociais que o transplante de medula óssea recebido pelo brasileiro Matheus Morgade, de 19 anos, natural de Campos dos Goytacazes (RJ), que lutava contra a leucemia LLC, foi aceito pelo organismo dele, ou seja, “pegou”. Em fevereiro de 2019, o jovem foi internado às pressas devido à uma infecção gastrointestinal, apresentando sintomas parecidos com uma virose. Entretanto, 2 dias depois de ter feito muitos exames, foi diagnosticado com Leucemia Linfóide Aguda (LLA).

Na ocasião, o jovem teve que viajar às pressas ao Rio de Janeiro para ser submetido ao tratamento. Na capital fluminense, ele ficou 30 dias internado fazendo sessões intensas de quimioterapia e uma semana de descanso em casa com uma série de restrições, portanto, um tratamento bastante pesado e longo. No final de março, Ramos informou através de sua página no Facebook que Matheus havia encontrado um doador de medula óssea compatível, portanto, salvando-lhe a vida.

A base genética brasileira é muito diversa, em virtude das várias etnias que compõem a população, portanto, é importante que cada vez mais brasileiros se cadastrem como possíveis doadores de medula óssea. Para efetuar o registro é necessário que os interessados preencham os seguintes requisitos: Tenham entre 18 e 44 anos. O registro é gratuito e não importa o status migratório. Necessita residir nos USA. O registro pode ser feito online: join.bethematch.org/saveme. Registre-se como um possível doador de medula óssea pelo telefone: Envie mensagem de texto: Cure135, para: 61474.

O provável doador necessita residir nos USA. Em uma semana, o interessado receberá em sua residência um envelope selado com um kit para o teste genético. Basta fazer a fricção dos cotonetes na parte interna da bochecha e colocar na caixa do correio, explicou Roosevelt, coordenador da Fundação Icla da Silva nos EUA.

“Estamos perdendo nossas crianças e adultos por falta de solidariedade. Ajude a salvar uma vida!” Encorajou o ativista. Mais informações podem ser obtidas através do tel.: (407) 276-4860, falar com Roosevelt Ramos ou do e-mail: roosevelt@icla.org”, informou o ativista.