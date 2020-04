Teste de coronavírus da Rutgers pode testar 10 mil pessoas por dia

A descoberta poderá mais que dobrar a quantidade de testes diários em New Jersey, com resultados em menos de 48 horas

Um novo teste de saliva para o coronavírus desenvolvido pela Universidade Rutgers poderá mais que dobrar a quantidade de testes diários em New Jersey, com resultados em menos de 48 horas. A descoberta expandirá o alcance dos testes como parte de uma estratégia mais ampla para reabrir a economia no estado , informaram as autoridades na quinta-feira (23).

O teste, que utiliza saliva em vez de um cotonete inserido profundamente no nariz ou garganta, será administrado a 10 mil pessoas por dia na próxima semana, disse Brian Strom, diretor do Rutgers Biomedical and Health Sciences. Atualmente, entre 7 mil a 9 mil pessoas em New Jersey são testadas todos os dias.

“Os testes são o novo ponto de partida para voltar à normalidade”, disse Strom durante a coletiva de imprensa diária em Trenton (NJ), acrescentando que a capacidade diária pode ser aumentada e o equipamento atualizado. “É expansível de forma modular”, disse Strom. “Não há limite. Isso é tão novo que acabamos de lançar”.

O novo teste é importante, uma vez que o Governador Phil Murphy enfatizou ser necessário o aumento considerável nos testes antes que o Estado possa começar a reverter a quarentena no combate à pandemia mortal. A decisão resultou na disparada do desemprego e perdas comerciais imensuráveis, além da queda da receita tributária para os governos estaduais e municipais.

“Definitivamente, isso mudará o jogo”, disse a epidemiologista estadual, Christina Tan, sobre o teste de saliva.

Os testes serão inicialmente disponibilizados para a rede RWJBarnabas Health, que fez parceria com a Universidade Rutgers e inclui o Hospital Universitário Robert Wood Johnson em New Brunswick (NJ) e o Hospital Universitário em Newark (NJ). Strom listou vários locais em que os testes estão sendo usados, incluindo instalações de testes diretos.

Além disso, todos os funcionários do Hospital Universitário Robert Wood Johnson, em New Brunswick, serão testados, disse Strom. Os testes foram conduzidos inicialmente em uma unidade “drive-thru” de coronavírus do condado de Middlesex, na Kilmer Road, em Edison (NJ), para residentes do condado e profissionais de saúde.

Murphy disse que os testes são “um grande avanço vindo de nossa própria universidade”. Ele disse que os testes serão usados em todos os residentes nos 5 centros de testes administrados pelo estado.

“Isso envolve os moradores mais vulneráveis”, afirmou o Governador.