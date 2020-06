Suprema Corte: Imigrantes que temem tortura podem apelar deportação

Em uma decisão de 7 a favor contra 2, foi rejeitado o argumento do governo Trump de que estrangeiros em processo de deportação não têm direito a revisão judicial

Imigrantes que correm o risco de serem torturados se forem devolvidos aos seus países de origem podem contestar deportações no Tribunal Federal de Apelações, decidiu a Suprema Corte na segunda-feira (1). Em uma decisão de 7 a favor contra 2, o Tribunal Superior rejeitou o argumento do governo Trump de que estrangeiros em processo de deportação não têm direito a revisão judicial se seus pedidos sob a “Convenção Internacional Contra a Tortura” (CAT) for negado.

A decisão permitirá que os imigrantes que foram condenados por um crime e postos em processo de deportação questionem junto ao tribunal quando o Conselho de Apelações de Imigração do Departamento de Justiça decidir se eles não qualificam para a proteção de deportação sob o CAT.

O juiz Brett Kavanaugh escreveu uma breve opinião de 13 páginas para a maioria, rejeitando os argumentos do governo de que a lei aprovada pelo Congresso que implementa proteções CAT impede que potenciais deportados sejam levados a tribunal.

“Seria bastante fácil para o Congresso impedir a revisão judicial de casos conforme determina o CAT, assim como o Congresso impediu a revisão judicial de determinadas ordens finais de deportação”, escreveu Kavanaugh. “Entretanto, o Congresso não o fez, e não é o papel adequado dos tribunais reescrever as leis aprovadas pelo Congresso e assinadas pelo Presidente”.

O caso foi apresentado por Nidal Khalid Nasrallah, um residente permanente legal (green card) que imigrou para os EUA em 2006. O governo tentou deportar Nasrallah depois que ele foi condenado por comprar cigarros roubados de agentes federais disfarçados e condenado a um ano de prisão. Um juiz de imigração determinou que Nasrallah qualificou para a suspensão da deportação porque ele é um membro da minoria religiosa drusa, que foi sujeita a perseguição no Líbano por parte do grupo político militante Hezbollah.

A Junta de Apelações de Imigração reverteu a ordem, dizendo que Nasrallah não havia provado suficientemente que ele corria o risco de ser torturado se fosse devolvido ao Líbano. Nasrallah recorreu da decisão no 11º Circuito Tribunal de Apelações, que decidiu que não tinha jurisdição sobre o caso.

“A decisão de hoje garante uma revisão judicial completa dessas decisões das agências administrativas que trazem consequências de vida ou morte”, afirmou o advogado de Nasrallah, Paul Hughes, em comunicado. “Agora, as agências administrativas sobrecarregadas de trabalho não terão a palavra final quando um indivíduo alegar que é provável que seja torturado ou assassinado após a deportação”.

Os juízes Clarence Thomas e Samuel Alito discordaram, com Thomas escrevendo em uma opinião de que a maioria está diminuindo os esforços do Congresso para manter a maioria das reivindicações de imigração fora do tribunal federal.

“Como tem sido o caso há décadas, as decisões deste Tribunal continuam sistematicamente a afastar este estatuto e outras limitações jurisdicionais das reivindicações de imigração, frustrando assim a intenção do Congresso”, escreveu Thomas.