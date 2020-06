Sobrinha de Trump revela que “vazou” o imposto de renda do tio em livro revelador

Mary Trump planeja divulgar mais segredos de família em um livro de memórias, o qual será lançado em 11 de agosto

Mary Trump já atacou o tio e a sobrinha presidencial está apenas começando. A filha do irmão do Presidente Donald Trump revelou que ela “vazou” documentos fiscais que formaram a base de uma história ganhadora do Prêmio Pulitzer sobre as finanças do líder da nação.

Recentemente, as notícias pioram para o chefe da Casa Branca. Mary Trump planeja divulgar mais segredos de família em um livro de memórias reveladoras que deve chegar às prateleiras em agosto, justamente quando a campanha presidencial esquenta.

Entre as estórias que ela contará, há comentários negativos da irmã do presidente Trump, a juíza federal aposentada Maryanne Barry Trump, sobre o irmão dela. Mary Trump, 55 anos, é filha de Fred Trump Jr. e a neta mais velha de Fred Trump Sr., o magnata imobiliário de Nova York que apoiou financeiramente o Presidente Trump no início da carreira no mercado imobiliário. Fred Trump Jr. morreu aos 42 anos de um ataque cardíaco exacerbado pelo alcoolismo.

O livro, “Too Much And Never Enough” (Demais e nunca o suficiente, em tradução livre), será publicado pela Simon & Schuster em 11 de agosto.

Não é a primeira vez que o sangue ferve entre Mary Trump e seu tio. Ela, uma psicóloga com PhD, e o irmão dela acionaram judicialmente contra a vontade do avô, alegando que ele foi indevidamente pressionado por Donald Trump e seus 2 outros irmãos para dispensá-los do testamento.

Os documentos fiscais que ela vazou teriam revelado que o Presidente Trump se beneficiou de uma série de transações supostamente fraudulentas e recebeu US$ 400 milhões em seu império imobiliário nos anos 90. Trump costuma atacar críticos no Twitter, entretanto, não mencionou recentemente Mary Trump ou suas críticas a ele em público.

