Six Flags Safari drive-thru abrirá ao público no sábado (30) 

Uma vez aberta, a atração funcionará diariamente entre 9:00 am e 4:00 pm, informou o Six Flags em um comunicado à imprensa

O Safari drive-thru do Six Flags Great Adventure reabrirá em 30 de maio, ou seja, visitantes em todo New Jersey e outros estados poderão dirigir seus próprios carros ao longo de uma rota de oito quilômetros pelo safari de 350 acres do parque temático, com a chance de ver 1.200 animais selvagens. A reabertura do safari drive-thru ocorre depois que o Governador Phil Murphy assinou uma ordem executiva que permitia entretenimento drive-thru como parte das restrições que foram implementadas para retardar a disseminação do coronavírus.

Uma vez aberta, a atração funcionará diariamente entre 9:00 am e 4:00 pm, informou o Six Flags em um comunicado à imprensa. Os membros ativos do parque, os titulares dos passes de temporada e os funcionários poderão visitar o drive-thru um dia antes, na sexta-feira (29).

Durante 38 anos, desde a inauguração do parque em 1974 até o final da temporada de 2012, o safári esteve aberto para os visitantes dirigirem seus próprios carros. Mais de 10 milhões de pessoas visitaram a atração drive-thru antes de fechar, em decorrência da pandemia de coronavírus.

Desde 2013, a política do parque mudou e as visitas com veículos pessoais foram substituídas por passeios em grandes caminhões ao ar livre conduzidos por funcionários do Six Flags, evitando o possível ataque de animais. O Six Flags informou que seus babuínos foram separados do caminho do veículo por uma cerca em 2003 e que a instalação continua em vigor até os dias de hoje.

O parque acrescentou que a maioria dos animais continuará vagando livremente pelo Safari, mas os predadores serão mantidos atrás de cercas, assim como os babuínos. A reabertura do drive-thru vem com novas diretrizes de segurança implantadas pelo Six Flags. As regras incluem:

. Todas as portas, janelas e capotas conversíveis do veículo devem permanecer fechadas.

. Não alimentar ou tocar os animais.

. Não fumar, jogar lixo ou parar (a menos que pare para ceder caminho ao animal).

. Somente carros, SUVs e caminhonetes serão permitidos

. Não são permitidos trailers, ônibus, trailers, veículos comerciais ou caminhões maiores que uma caminhonete comercial.

. O limite de velocidade é de 8 km/h e uma distância segura deve ser mantida entre os animais e entre cada veículo.

O Six Flags alerta que cada veículo será inspecionado antes de entrar no Safari e que qualquer cliente flagrado violando as regras será expulso do parque sem reembolso e possivelmente processado judicialmente. Todas as viagens ao drive-thru devem ser reservadas com antecedência pelo sistema on-line do parque. Não haverá ingressos vendidos no portão. O sistema de reservas abre na quarta-feira (27), às 10:00 am.

Os ingressos só serão vendidos para pessoas físicas, disse o Six Flags. Não haverá vendas para grupos. Os preços dos ingressos são:

. Fim de semana de admissão geral (acima de 10 anos): US$ 20

. Entrada geral (acima de 10 anos) dias úteis: US$ 15

. Fim de úteis para crianças (10 anos ou menos): US$ 18

. Dias úteis para crianças (de até 10 anos): US$ 13

. Membros ativos e portadores do passe de temporada: Grátis (mais um bilhete de US$ 9,99 – Bring-A-Friend)

Por causa das restrições que permanecem em vigor, não haverá concessões para o Safari drive-thru e somente banheiros portáteis estarão disponíveis na entrada e saída da atração. O parque incentiva os visitantes a planejar com antecedência as necessidades de combustível, lanches e banheiros. O parque temático e o parque aquático do Six Flags Great Adventure permanecem fechados até novo aviso.