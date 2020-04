Segunda onda de coronavírus pode ser mais mortal, alerta CDC

Robert Redfield ressaltou que o surto provavelmente coincidirá com o pico da temporada de gripe no inverno

Na terça-feira (21), o chefe do Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC) alertou que uma segunda onda do surto de coronavírus esperada para este inverno pode ser mais mortal do que a atual pandemia.

“Existe a possibilidade de que o ataque do vírus à nossa nação no próximo inverno seja realmente mais difícil do que aquele que acabamos de passar”, disse o diretor do CDC, Robert Redfield, ressaltando que o surto provavelmente coincidirá com o pico da temporada de gripe. “E quando eu disse isso às outras pessoas, elas meio que recuaram, não entenderam o que eu quis dizer”.

Dois surtos simultâneos de infecções respiratórias afetariam dramaticamente o sistema de saúde, acrescentou Robert.

A primeira onda de COVID-19, a doença causada pelo coronavírus, já matou mais de 42 mil pessoas nos EUA. Redfield disse que autoridades federais e estaduais precisam usar os próximos meses para se preparar para o pior cenário possível.

À medida que as ordens de quarentenas são suspensas, as autoridades precisam enfatizar a importância do distanciamento social e da lavagem das mãos, enfatizou Redfield. Questionado sobre os protestos contra as quarentenas e as exigências de alguns residentes de que os estados sejam “libertados” de restrições, um esforço que o Presidente Trump apoiou no Twitter, o diretor simplesmente declarou: “Não é útil”.