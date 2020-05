Ruas de Nova York podem se tornar “cafés na calçada”

O “fenômeno social” corre o risco de ocorrer quando restaurantes e bares reabrem após as suspensões relacionadas à quarentena em NYC

Os nova-iorquinos devem se acostumar a jantar ao ar livre. As ruas da cidade podem se transformar em cafés na calçada para dar mais espaço aos clientes quando restaurantes e bares reabrem à medida que as restrições ao coronavírus são suspensas. Um grupo interinstitucional do Departamento de Transportes está analisando como a cidade poderia usar ruas e calçadas para permitir bebidas e refeições socialmente distantes, informou a comissária Polly Trottenberg, na terça-feira (12).

“Estamos absolutamente pensando nisso; de transformar parte das ruas e calçadas para que os restaurantes possam funcionar e fazer o distanciamento social ”, disse Trottenberg aos membros do Conselho Municipal durante a audiência online sobre o orçamento.

“Há uma espécie de grupo interinstitucional que está analisando como você gerenciaria isso e alguns dos problemas de permissão. Além disso, estamos conversando com a associação de restaurantes”, acrescentou.

Vários membros do Conselho Municipal disseram à Comissária que aceitariam a possibilidade do uso das calçadas durante a luta contra a pandemia.

“Acho que seria uma maneira maravilhosa de ajudar os restaurantes a começar a gerar negócios novamente e trazer uma vida socialmente distanciada de volta às nossas ruas”, concluiu Trottenberg.