Rite Aid oferece teste de coronavírus para quem não tem sintomas

Os pacientes devem apresentar uma identificação emitida pelo governo, ter pelo menos 18 anos de idade e fazer o pré-registro on-line

Várias filiais da rede de drogarias Rite Aid agora oferece testes de coronavírus em 14 lojas em New Jersey, mesmo que os adultos não apresentem sintomas, anunciou a empresa.

“A abertura de testes para indivíduos assintomáticos, além de fornecer mais locais usando nossa janela de drive-through, representa marcos importantes em nossa resposta à pandemia”, disse Jim Peters, diretor de operações da Rite Aid. “Continuamos gratos pelos esforços e sacrifícios diários de nossos funcionários da linha de frente que possibilitam a expansão contínua de nossos testes”.

Em New Jersey, essa expansão aumentará o total de lojas com testes disponíveis de 3 para 14. Em todo o país, a Rite Aid está adicionando 46 novas filiais, totalizando 71 em 12 estados. As novas lojas iniciaram os testes a partir de segunda-feira (11).

Todos os locais de teste do COVID-19 usam testes nasais com cotonetes supervisionados por farmacêuticos do Rite Aid. Os pacientes devem apresentar uma identificação emitida pelo governo, ter pelo menos 18 anos de idade e fazer o pré-registro on-line: www.riteaid.com para agendar um horário para o teste.

Os locais de estacionamento com autoteste da Rite Aid estão abertos das 9:00 am às 5:00 pm, 7 dias por semana. As janelas de drive-through dos testes da Rite Aid estão abertas de segunda a sexta-feira, das 10:00 am às 8:00 pm, e sábado e domingo, das 10:00 am às 5:00 pm. A Rite Aid tem capacidade para realizar até 10 mil testes diários em determinadas filiais nos EUA.

Os 3 locais do Rite Aid que anteriormente forneciam testes incluem:

. Barrington – 501 Clements Bridge Road

. Toms River – 31 Mule Road

. Waldwick – 60 Franklin Turnpike

Os 11 novos locais que começaram a aceitar testes desde o domingo (10) incluem:

. Bayonne – 1097 Broadway

. Clifton – 1366 Clifton Ave.

. Edison – 10 Lincoln Highway

. Edgewater Park – 1147 Cooper Street

. Hackensack – 219 Essex Street

. Lago Hiawatha 480 North Beverwyck Road

. Netuno – 75 South Main Street

. Newark – 104 12th Avenue

. Robbinsville – 2370 Rota 33

. Somerset – 773 Hamilton Street

. Sewell – 500 Woodbury-Glassboro Road

O programa de testes é feito através de uma parceria com o Departamento Federal de Saúde e Serviços Humanos. Depois que uma pessoa administra o teste, ela devolve a amostra aos farmacêuticos, que as enviarão aos Laboratórios BioReference. Os resultados são fornecidos em até 7 dias. Os resultados serão entregues por e-mail, texto, telefonema ou através de um aplicativo ou portal da web, de acordo com o site da Rite Aid.

O número de mortos pelo coronavírus em Nova Jersey subiu para 9.255 no domingo (10), com 138.532 casos no total mais de 7 semanas depois que o Governador Phil Murphy emitiu ordens para fechar negócios não essenciais e exigir que os moradores fiquem em casa, com algumas exceções.

Os números mais recentes incluem 140 novas mortes e 1.503 novos casos. Murphy e as autoridades estaduais de saúde informaram o índice de aumento nos casos diários continua a desacelerar. Essa atualização mais recente sobre o surto foi fornecida no site da Secretaria Estadual de Saúde. O número de pacientes com casos confirmados ou suspeitos de coronavírus nos hospitais de New Jersey caiu para 4.308 a partir das 10:00 pm de sábado (9) à noite. Esse é o 13º dia consecutivo de declínios e queda de 48% em relação ao pico de 8.293 pacientes em 14 de abril.