Residentes “trocam” Nova York por subúrbios em New Jersey

Durante a pandemia, nova-iorquinos buscam fugir da aglomeração, mas permanecerem próximos ao local de trabalho

O que primeiro pareceu ser uma parada repentina no mercado imobiliário em New Jersey, depois que o Governador Phil Murphy anunciou a quarentena no combate ao coronavírus, na realidade resultou no contrário. Atualmente, inúmeros nova-iorquinos cansaram-se de viver aglomerados na metrópole e estão procurando um pouco mais de espaço e um “novo normal” no Estado Jardim, segundo um artigo no thedailyvoice.com.

Steven Magnuson, corretor imobiliário da Douglas Elliman em Greenwich, “parece que todo mundo quer sair da cidade. Nosso problema não é estoque insuficiente para venda. Estamos no telefone 24 horas por dia, 7 dias por semana e por e-mail”.

Parece que depois de passarem pela pandemia na cidade, as pessoas querem sair e estão procurando espaço ao ar livre. O artigo destaca que o coronavírus está definitivamente motivando a compra de casas que os corretores de imóveis de New Jersey estão presenciando no momento. Os residentes no estado podem dar um passeio de bicicleta, correr ou caminhar e viver suas vidas diárias sem se sentirem aglomerados”, disse Magnuson.

“Sim. Nós, em New Jersey, descobrimos isso há muito tempo. Foi preciso uma pandemia para os nova-iorquinos também perceberem”, acrescentou.

New Jersey está diminuindo as restrições quanto ao número de pessoas permitidas em reuniões ao ar livre e em determinadas atividades sociais, anunciou o Governador Phil Murphy na manhã de sexta-feira (22), durante sua coletiva de imprensa diária sobre o coronavírus em Trenton (NJ). Agora, aglomerações de até 25 pessoas serão permitidas ao ar livre, inclusive para reuniões da igreja e aulas de ginástica, assim como recreação ao ar livre, como passeios de barcos e pesca, conforme a ordem executiva assinada por Murphy, a qual entra em vigor imediatamente. O Governador destacou que isso não se aplica a refeições ao ar livre ou formaturas.

“Se você estava ansioso para se reunir com seus vizinhos para um churrasco no Memorial Day, pode fazê-lo, desde que o distanciamento social e a responsabilidade pessoal permaneçam na ordem do dia”, disse Murphy durante a coletiva diária.