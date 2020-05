Republicanos processam Murphy para forçá-lo a reabrir pequenas empresas

A ação judicial alega que a decisão do Governador de fechar parte do estado causou “danos irreparáveis a inúmeros pequenos negócios”

Os legisladores republicanos de New Jersey estão processando Phil Murphy para reabrir pequenas empresas em meio à pandemia de coronavírus. O governador democrata extrapolou os limites quando decidiu “arbitrariamente” que alguns negócios não eram essenciais, de acordo com o processo apresentado na quinta-feira (21) no Tribunal Superior do estado em Cape May no qual alega que a decisão de Murphy de fechar parte do estado causou “danos irreparáveis a inúmeros pequenos negócios”.

O fechamento contínuo “não foi apoiado pela ciência neste momento”, disse o Senador Estadual Mike Testa (R-Cumberland), na quinta-feira (21), durante entrevista coletiva on-line, especialmente porque redes grandes como o Walmart foram autorizadas a permanecer abertas. Uma barbearia no condado de Sussex estava entre as empresas do processo pedindo para reabrir.

“Você pode esterilizar uma cadeira de barbeiro muito mais fácil do que um monte de itens aleatórios que alguém está tocando em uma loja e colocando de volta na prateleira”, disse o presidente do Partido Republicano do Estado, Doug Steinhardt.

As mais de 861 mil pequenas empresas no estado foram particularmente afetadas pelos esforços para combater o surto e algumas enfrentam fechamento permanente, apesar dos bilhões de dólares disponíveis em empréstimos. Algumas empresas recentemente foram autorizadas a reabrir parcialmente e Murphy disse que espera permitir mais nas próximas semanas.

O Governador pareceu surpreso ao saber sobre o processo quando interrogado durante a sua coletiva de imprensa diária em Trenton. “O quê, eles me processaram?” Murphy perguntou. “Como vocês podem ver, passei muito tempo focado nesse processo. Tomamos a decisão sobre o que é essencial e o que não é essencial com base em dados, ciência, fatos, saúde “, acrescentou, e argumentou que considerar apenas algumas empresas como “essenciais” não era exclusivo de New Jersey.

Antes, Murphy disse que abrir muito cedo seria como “jogar gasolina no fogo”, o que colocaria o estado em “um buraco muito mais profundo, em última análise, economicamente”.

O Partido Democrata do estado também comentou sobre o processo judicial, dizendo que os republicanos “fizeram parceria” com o ex-governador Chris Christie durante vários anos “para colocar nosso estado em um buraco profundo”.

“Agora, durante a crise, eles (republicanos) se dedicam a ataques hiper partidários contra o Governador Murphy”, disse Phil Swibinski, porta-voz do Comitê do Estado Democrático de New Jersey. “Os republicanos de Trenton ignoram a ciência, ignoram os profissionais de saúde e ignoram os dados; eles até fazem menção à necessidade de manter os residentes seguros”.

“Enquanto os moradores em New Jersey de todas as filiações políticas estão se unindo à liderança do Governador, o Partido Republicano está incrivelmente tentando sequestrar o sistema judicial para literalmente fazer política com a vida das pessoas”, acrescentou Swibinski.

A reação contra a ordem de permanência em casa do Governador ganhou atenção nacional nesta semana, quando um proprietário de academia em Bellmawr anunciou que abriria de qualquer maneira. Após multas da polícia, as autoridades de saúde fecharam o estabelecimento indefinidamente na quinta-feira (21).

Líderes republicanos disseram que o processo não era um sinal para as empresas seguirem o exemplo do dono da academia. “A queixa que está sendo apresentada não é para incentivar a ilegalidade de forma alguma”, disse Steinhardt, que está considerando concorrer à indicação republicana contra Murphy na disputa ao cargo de governador em 2021.

O processo também tem como alvo o procurador geral do estado e o chefe da Polícia Estadual. Os representantes de ambos se recusaram a comentar o caso.