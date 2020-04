Prefeito pede que pessoas usem máscaras no centro de Morristown (NJ)

A cidade possui um dos centros urbanos mais populares de New Jersey; atraindo inúmeros visitantes

O prefeito de Morristown está pedindo que moradores e visitantes cubram o rosto ao visitar um dos centros urbanos mais populares de New Jersey. O prefeito de Morristown, Tim Dougherty, disse que coberturas faciais serão fornecidas mediante solicitação a qualquer pessoa que entrar em contato com a Prefeitura, pois o número de casos de coronavírus continua a aumentar em todo o estado.

“Não sei dizer o quanto é importante usar proteção facial quando você estiver andando pelo centro da cidade”, disse Dougherty em um vídeo publicado no domingo (26), na página oficial de Morristown.

“Não é apenas para você, é para outra pessoa que está passando por você. Há muitas pessoas assintomáticas que nem sabem que estão portando o coronavírus ”, alertou Dougherty.

Embora o governador de Nova York, Andrew Cuomo, exija coberturas faciais em qualquer local onde o distanciamento físico não seja possível, as ordens executivas do governador de New Jersey, Phil Murphy, não solucionaram a superlotação nas calçadas. Murphy, no entanto, exigiu o uso de coberturas de rosto para quem fizer compras e entrar em restaurantes e bares para pegar comida (delivery).

Dougherty, em seu vídeo, observa que o “clima bonito” no sábado (25) atraiu visitantes a Morristown. “Havia muitas pessoas andando por aí, suas famílias, seus cães”, disse ele. “Ajuda se você usar a proteção do rosto quando estiver andando pelo centro da cidade”.

Morristown havia relatado pelo menos 390 casos confirmados de coronavírus até o domingo (26). O número total de óbitos, se houver, não foi divulgado no site do município.