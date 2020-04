Prefeito de NY anuncia que escolas públicas ficarão fechadas o resto do ano 

Manter as escolas fechadas é a maneira de impedir que o coronavírus se espalhe, disse o Prefeito

No sábado (11), o Prefeito Bill de Blasio informou que as escolas públicas de Nova York permanecerão fechadas pelo resto do ano letivo. Ele caracterizou a decisão como “dolorosa”, mas disse que manter as escolas fechadas é a maneira de impedir que o coronavírus se espalhe.

“Isso nos ajudará a salvar vidas”, disse Blasio durante uma coletiva de imprensa na sede da Prefeitura. “É a decisão certa”.

O Prefeito disse que as estratégias de distanciamento social em vigor estão ajudando a reduzir a propagação do vírus. Os alunos estudam em casa desde que os prédios das escolas foram fechados no mês passado. Ele disse que a decisão foi tomada em parte após uma conversa na noite de sexta-feira (10) com o Dr. Anthony Fauci, diretor do Instituto Nacional de Alergia e Doenças Infecciosas e uma das principais autoridades federais sobre a pandemia.

“Ele foi muito claro sobre a importância de manter as escolas fechadas em nossa estratégia geral”, afirmou o Prefeito.

A Federação de Professores apoia o fechamento das escolas. “Manter os prédios das escolas fechados é inquestionavelmente a decisão certa”, disse o sindicato dos professores numa postagem no Twitter pelo Presidente Michael Mulgrew. “O aprendizado continua. Graças aos esforços de nossos educadores, o aprendizado à distância está funcionando na cidade de Nova York”.

A cidade está se concentrando em reabrir em setembro. Será “diferente de qualquer reabertura que já vimos”, disse Blasio.

No entanto, o Secretário Richard Carranza disse que a epidemia determinará quando as escolas realmente abrirão.

“Tudo é incerto, nada foi decidido pois as circunstâncias em termos de saúde pública determinarão quando abrirmos novamente”, disse Carranza.

Enquanto isso, a cidade está tentando levar equipamentos para estudantes que ainda não os têm até o final do mês. Cerca de 175 mil laptops pertencentes às escolas já foram emprestados, detalhou Carranza, com outros 70 mil iPads equipados com Wi-Fi.

A cidade está pedindo aos pais que preencham uma pesquisa se eles não tiverem a tecnologia necessária para o ensino a distância. “Até o final de abril, todo aluno que se identifique como necessitando de um equipamento com base na pesquisa terá um dispositivo”, disse Carranza.

Também existem planos de perguntar às famílias sobre o andamento do aprendizado à distância e fornecer materiais adicionais para ajudar os pais a treinar seus filhos. O Departamento de Educação está enviando “pacotes de aprendizado” para estudantes que aguardam equipamentos, para que não percam o tempo de instrução, disse o Secretário.

Os professores estão sendo encorajados a serem “flexíveis” quando se trata de avaliar, disse Carranza. “O trabalho está sendo avaliado, mas estamos enfatizando a flexibilidade neste período”.

Blasio informou que o Departamento de Educação trabalhará em estreita colaboração com os 75 mil alunos que esperam se formar este ano.

“Não queremos ver esses alunos roubados de seu futuro”, disse o Prefeito, reconhecendo que as chances de cerimônias de graduação este ano são reduzidas. No entanto, ajudar os alunos a se formarem será um dos objetivos principais, comentou.