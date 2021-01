Prefeito anuncia centros de vacinação itinerantes em Newark

O prefeito de Newark, Ras Baraka, anunciou nesta terça-feira a criação de vários centros de vacinação contra o Covid-19 em toda a cidade, juntando-se aos dois já existentes. Estes centros de vacinação funcionarão em sistema de rodízio e serão inaugurados em fevereiro. Segundo Baraka, todos os bairros da cidade receberão centros de vacinação.”Desde o último ano a nossa cidade vem lutando contra o Covid-19 e a nossa comunidade agora terá acesso à vacina, e ficará devidamente equipada para se proteger da doença”, disse. “Centros de vacinação em sistema de rodízio facilitarão as coisas para todos que queiram se vacinar. Será algo similar aos19 centros de testes ambulantes que já existem na cidade. Peço a todos os moradores que se mantenham informados”, pediu.Datas e locais de vacinação serão anunciados em breve pela prefeitura.Segundo diretrizes do Centro de Controle de Doenças do Estado de New Jersey, as pessoas arroladas ao grupo 1A tem a prioridade à vacina neste estágio. Funcionários de hospitais, médicos e enfermeiras, clínicas, centros de diálise, consultórios de dentistas, farmácias, ambulâncias, funerárias e asilos de idosos compõem o grupo 1A.O grupo 1B englobará policiais, bombeiros e outros profissionais considerados “first responders”. Autoridades estaduais anunciarão, em breve, um novo grupo de profissionais que poderão ser arrolados ao grupo chamado de AB. Pessoas acima de 75 anos ou portadores de comorbidades estão abrigadas neste grupo.Para se registrar e entrar na fila para receber a vacina, basta entrar no site do Departamento de Saúde da cidade de Newark, www.newarknj.gov or ligar para o número 973-733-5728.