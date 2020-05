Praias abrirão com restrições em New Jersey

O Governador Phil Murphy deixou as normas de segurança a critério das próprias cidades litorâneas

Praias e calçadões ao longo do litoral e lagos em New Jersey serão reabertos, com algumas restrições, neste verão, enquanto o estado continua a lidar com o surto de coronavírus, anunciou o Governador Phil Murphy, na quinta-feira (14). A decisão foi tomada pouco mais de uma semana do feriado nacional do Memorial Day. Conforme a ordem executiva de Murphy, as praias e as margens de lagos devem limitar o número de visitantes para que as pessoas possam se distanciar fisicamente. As famílias podem se agrupar, entretanto, caso contrário, as pessoas devem se distanciar pelo menos 1.80 metro das outras, disse o Governador.

A reabertura entrará em vigor na sexta-feira (22), o início do fim de semana do feriado Memorial Day, o princípio não oficial da temporada de verão.

“Afinal, no litoral de New Jersey é onde são feitas as memórias”, disse Murphy durante sua coletiva de imprensa diária sobre o surto de coronavírus, em Trenton (NJ). “A última coisa que qualquer um de nós queria era que um verão no litoral fosse somente uma memória”.

Muitas praias e calçadões na Costa Oeste dos EUA já reabriram com restrições de distanciamento físico, além de outras. O decreto de Murphy pode ajudar a economia de New Jersey, que foi seriamente prejudicada pela pandemia. O litoral é um dos motores econômicos do estado.

Jogos organizados, esportes de contato, shows, festivais e fogos de artifício serão proibidos, e brinquedos e jogos de fliperama permanecerão fechados. Entretanto, os restaurantes nos calçadões podem abrir para entregas (delivery).

As cidades decidirão como limitar o acesso nas praias em um determinado dia, mas Murphy alertou que as autoridades não podem limitar as praias aos moradores.

“Todas as praias precisarão estabelecer limitações de capacidade, mas deixaremos para os líderes locais determinar o método que seja melhor para sua comunidade”, disse o Governador. “Nenhuma comunidade pode transformar uma praia pública em praia privada. Todos os visitantes devem ter a capacidade de aproveitar o maior recurso natural do nosso estado”.

A natação será permitida ao longo do litoral, embora os salva-vidas provavelmente estejam afastados em vez de sentar 2 guardas em um posto, disseram autoridades. É mais provável que haja um salva-vidas por estande para que eles também possam espalhar os banhistas.

Murphy também disse que os banheiros ao longo do litoral e nos parques estaduais e municipais podem reabrir. Ele disse que máscaras ou revestimentos faciais não serão necessários, mas encorajou que as pessoas as usassem sempre que possível.

Murphy disse que caberá às autoridades locais como repreender aqueles que não cumprirem as restrições. O prefeito de Sea Isle City (NJ), Leonard Desiderio, disse que as pessoas podem ser expulsas da praia e multadas, embora ele espere que elas “se policiem”.

Como o vírus aumentou no estado depois que o primeiro caso foi relatado no início de março, as autoridades locais fecharam as praias no litoral de New Jersey e pediram às pessoas que não visitassem essas cidades, mesmo que tivessem uma segunda casa lá.

“Estamos vivendo tempos sem precedentes, mas temos confiança de que residentes e visitantes de fora do estado possam passar um dia na praia com segurança, desde que sejam seguidas as medidas que estamos anunciando hoje”, disse Murphy na quinta-feira (14).

Ainda assim, o Governador destacou que New Jersey “ainda não está fora de perigo”.