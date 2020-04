Portugal dá exemplo a outros países no combate ao coronavírus

O país mostra uma política inteligente e pragmática que respeita os direitos e a dignidade de todas as pessoas e ajuda a minimizar a propagação do vírus

Boas notícias sobre a resposta de um país à pandemia de coronavírus são raras atualmente, mas Portugal recentemente apresentou um ponto positivo. O governo anunciou que durante a pandemia, determinados imigrantes e requerentes de asilo no país teriam acesso total aos serviços públicos que os residentes permanentes recebem. Numa ocasião em que muitos países, incluindo os EUA, estão a ceder aos impulsos nacionalistas e até a usar a crise para excluir e marginalizar ainda mais os imigrantes, Portugal mostra uma política inteligente e pragmática que respeita os direitos e a dignidade de todas as pessoas e ajuda a minimizar a propagação do vírus.

A ordem do governo, que permanecerá em vigor até pelo menos 1 de julho, garante que todos os estrangeiros, inclusive os que buscam asilo, que solicitaram a legalização de status serão tratados como residentes permanentes. Isso significa que eles podem acessar o serviço nacional de saúde, benefícios sociais, contas bancárias e contratos de trabalho e aluguel. Embora não esteja claro quantos imigrantes isso abrangerá, em 2019, quase 600 mil imigrantes residiam em Portugal; um número significativo, considerando a população inteira de 10,3 milhões de pessoas em Portugal.

Um porta-voz do governo disse que a decisão foi tomada porque “as pessoas não devem ser privadas de seus direitos à saúde e ao serviço público apenas porque seu pedido ainda não foi processado”. O primeiro-ministro declarou mais tarde que “a democracia não será suspensa” durante a crise.

A decisão de Portugal reflete a realidade de que as respostas à pandemia do COVID-19 que priorizam a unidade e a igualdade não são apenas mais justas, mas provavelmente mais eficazes também. A nova política ajudará a garantir que as populações vulneráveis não sejam deixadas para trás no combate as ameaças à saúde pública no surto de coronavírus. Garantir que ninguém tenha acesso negado aos cuidados e tratamento do vírus ajudará a limitar sua propagação. E, ao garantir o acesso a serviços essenciais, como assistência financeira, os imigrantes sentirão menos pressão para encontrar trabalho para comprar alimentos ou buscar cuidados de saúde. Por sua vez, isso ajuda a conter a propagação da doença e facilita a recuperação nacional.

Nos EUA, as lacunas na infraestrutura de saúde pública significam que milhões de imigrantes enfrentam perspectivas terríveis. Os migrantes que vivem sem documentação ou seguro enfrentarão enormes barreiras aos testes e cuidados. Embora o segundo pacote de coronavírus aprovado pelo Congresso tenha dado aos Estados a opção de cobrir os custos do teste COVID-19 para pessoas não seguradas, a elegibilidade estava limitada às populações elegíveis ao Medicaid, tornando os testes indisponíveis para imigrantes sem documentos, beneficiários da Ação Diferida para Chegadas de Infância (DACA), titulares de Status Protegido Temporário (TPS) e a maioria dos residentes permanentes legais que possuam seus green cards há menos de 5 anos. Mesmo depois que o presidente Donald Trump prometeu disponibilizar os testes, independentemente do status migratório, o Congresso não cumpriu sua promessa.

O pacote mais recente de US $ 2,2 trilhões também deixa as famílias de status misto fora do benefício, o que significa que, mesmo que quase todos na família tenham um número de Seguro Social, mas uma pessoa declare o imposto com um Número de Identificação de Contribuinte Individual (ITIN), essa família não receberá o dinheiro. O pacote também inclui US$ 1,3 bilhão em financiamento para centros de saúde comunitários, que tratam pessoas independentemente do status migratório; mas muitas delas já relataram escassez de recursos de teste.