Polícia procura brasileiro por roubo de SUV

Crime aconteceu na Broad Street, centro de Newark

O Departamento de Polícia da cidade de Newark está procurando o brasileiro Gustavo Rosa, 37 anos, por roubo de um SUV.O diretor do departamento policial Anthony Ambrose emitiu uma ordem de prisão contra o brasileiro, que se encontra foragido desde o dia 11 de setembro.Rosa, também conhecido como “Brazil”, teria roubado o veículo, enquanto o motorista parou para sacar dinheiro em uma máquina de ATM na Broad Street, por volta das 5 PM. Ao que tudo indica, o brasileiro é um velho conhecido da polícia de Newark, que possuía todas as informações e fotografia em seus arquivos antes de enviá-las aos veículos de imprensa para divulgação.Ambrose pede que quem souber do paradeiro do brasileiro entre em contato com a polícia pelo telefone 1-877-NWK-TIPS (1-877-695-8477), ou pelo site do departamento www.newarkpd.org . As informações serão mantidas em sigilo e poderão resultar em recompensa.