Polícia pede ajuda na busca por valadarense desaparecido em MA

As autoridades buscam o paradeiro de Anderson Pereira, residente em Methuen (MA), que sumiu sem dar explicações

Desde 17 de março, familiares e amigos procuram informações sobre o paradeiro de Anderson Pereira, natural de Governador Valadares (MG), morador em Methuen (MA). Ele trabalha como gerente na churrascaria Texas Road House e, desde então, sumiu sem dar explicações. O Departamento de Polícia de Methuen (MPD) foi acionado, um boletim de ocorrências policiais (BO) foi preenchido e as investigações iniciadas.

Pereira era bastante popular na comunidade na região, pois além de trabalhar na churrascaria, auxiliava na realização de excursões de Massachusetts à Califórnia. Os amigos relataram que o brasileiro, aparentemente, não tinha problemas com ninguém, portanto, o sumiço repentino dele tem gerado bastante preocupação.

Ainda conforme amigos, Anderson foi casado e tem 1 filho. Ele namorava, entretanto, o relacionamento terminou em outubro de 2019. Esta ex-namorada relatou o viu na semana antes do desaparecimento. Na ocasião, ela deu uma carona a ele até uma estação de trem, de onde o mineiro seguiria para Quincy (MA), para visitar o filho.

As autoridades locais pediram a ajuda da comunidade na buscas por pistas que levem ao paradeiro de Anderson. Quem puder ajudar pode ligar para Marla Rabello, através do tel.: (781) 346-2047 ou direto para o Departamento de Polícia de Methuen, através do no tel.: (978) 983-8698.