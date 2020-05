Polícia de NY emite alerta âmbar para sequestro de menino 

Acredita-se que Gustavo Oliveira, de 9 anos, tenha sido seqüestrado por Nivaldo P. Oliveira, de 41 anos, informaram as autoridades de Clifton Park (NY)

Policiais na região norte do estado de Nova York temem que um menino de 9 anos tenha sido sequestrado e pode estar em perigo. Na sexta-feira (8), a Polícia do Estado de Nova York emitiu um “alerta âmbar” para Gustavo Oliveira. O garoto foi sequestrado nas imediações da Tallow Wood Drive, em Clifton Park (NY), por volta de 1 hora da madrugada, detalharam as autoridades de segurança.

A polícia descreveu que a criança tem cabelos curtos, pretos e olhos castanhos. Ele tem cerca de 1.46 metro de altura e pesa quase 45 quilos. Ele foi visto pela última vez vestindo shorts laranja e uma camiseta vermelha. A polícia suspeita que ele foi levado por Nivaldo P. Oliveira, de 41 anos. A criança foi vista pela última vez em Tallow Wood Drive.

As autoridades não especificaram qual é o relacionamento de Nivaldo com a criança, apesar de ambos terem o mesmo sobrenome, mas observaram que o menino “foi levado sob circunstâncias que levam a polícia a acreditar que ele esteja em perigo iminente de lesões corporais graves e/ou morte”.

. Sequestro de menores nos EUA:

A cada 40 segundos nos EUA, 1 criança desaparece ou é sequestrada. No final de 2017, o Arquivo de Pessoas Desaparecidas do Centro Nacional de Informações sobre Crimes (NCIC) continha mais de 32 mil registros de crianças menores de 18 anos.

Com base na identidade do autor, existem 3 tipos distintos de seqüestro: Sequestro por um parente da vítima ou “sequestro de família” (49%), sequestro por um conhecido da vítima ou “sequestro de conhecimento” (27%), e seqüestro de um estranho à vítima ou “sequestro de um estranho” (24%).

Apenas 1 criança em cada 10 mil crianças desaparecidas denunciadas à polícia local não é encontrada viva. No entanto, cerca de 20% das crianças relatadas ao Centro Nacional para Crianças Desaparecidas e Exploradas em seqüestros não familiares não são encontradas vivas. Em 80% dos sequestros por estranhos, o primeiro contato entre a criança e o seqüestrador ocorre a 400 metros da casa da criança.

A maioria dos seqüestradores em potencial agarra suas vítimas na rua ou tenta atraí-las para seus veículos. Cerca de 74% das vítimas de seqüestro não familiar são meninas. Agir rapidamente é fundamental. Setenta e quatro por cento das crianças sequestradas que são assassinadas são mortas no período de 3 horas após o seqüestro. Uma em cada 5 crianças de 10 a 17 anos recebe solicitações sexuais indesejadas online.

. Contatos:

Qualquer pessoa que possua informações que levem ao paradeiro de Nivaldo e Gustavo pode contatar a Polícia do Estado de Nova York em Clifton Park (NY) através do tel.: (866) NYS-AMBER ou ligar para o Serviço de Emergência: 911.