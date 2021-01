Polícia de Newark acaba com Futebol Society regado a cerveja e desrespeito aos protocolos do Covid-19

Quase 200 pessoas assistiam a uma partida de futebol Society sem respeitar os protocolos de prevenção ao Covid-19

Duas pessoas foram presas no último final de semana, durante uma partida de futebol em que os organizadores vendiam bebidas alcoólicas dentro da quadra coberta, em Newark.

Segundo o diretor de polícia de Newark, Anthony D’Ambrose, os participantes do evento desrespeitavam os protocolos de segurança contra o Covida-19 e consumiam bebidas alcoólicas sem licença apropriada.

A polícia foi chamada por volta das 11:45 da noite de sábado para atender à ocorrência no quarteirão do número 200, na Verona Avenue, em Newark.

Quando chegaram ao local, os policias constataram que muitas pessoas não usavam máscara e, vários dos presentes, bebiam cervejas vendidas em um ‘stand’ sem ter licença apropriada para a comercialização de bebidas alcoólicas.

Foram aprendidas 720 uniades de cervejas da marca Bug Light Lime e 270 da marca Corona, informou Anthony D’Ambrose.

Rosa Maintano, residente em Irvington, foi presa pela comercialização das bebidas sem a devida autorização e deverá responder a processo.

Um dia depois do incidente, a polícia teve que voltar ao local, atendendo a uma nova denúncia anônima relatando o mesmo tipo de infrações.

Quando chegaram ao local, os policiais encontraram quase 200 pessoas desrespeitando os protocolos de disância social e uso de máscaras de proteção contra o Covid-19.

Foram apreendidas 22 garrafas de cerveja e $830 dólares em dinheiro. Fanny Camas, residente em Irvington, foi autuada em flagrante.

Anthony D’Ambrose informou que ambas as ocorrências estão sob investigação e que novos indiciamentos podem acontecer nos próximos dias. ‘É incrível como as pessoas colocam os interesses financeiros à frente do bem-estar social”, lamentou o diretor de polícia da cidade de Newark.