Pastor que lotou igreja na Virgínia morre de coronavírus

Gerald O. Glenn anunciou alegremente que estava sendo “controverso” por “violar” os protocolos de segurança com “muito mais de 10 pessoas” na igreja

Um pastor evangélico morreu em decorrência do coronavírus apenas algumas semanas depois de mostrar com orgulho o quão lotada estava sua igreja na Virgínia. Na ocasião, o líder religioso prometeu continuar pregando “a menos que eu esteja na prisão ou no hospital”. Em seu último culto, realizado em 22 de março, o bispo Gerald O. Glenn conseguiu reunir sua congregação na Igreja Evangélica New Deliverance de Richmond para provar quantas estavam lá, apesar das advertências contra aglomerações de mais de 10 pessoas.

“Acredito firmemente que Deus é maior que esse temido vírus. Você pode me citar sobre isso ”, disse ele, repetindo sob aplausos, acrescentando que“ as pessoas são curadas ”em sua igreja.

Anunciando alegremente que estava sendo “controverso” por “violar” os protocolos de segurança com “muito mais de 10 pessoas” na igreja; ele prometeu manter a igreja aberta”, a menos que eu esteja na prisão ou no hospital”.

“Eu sou essencial”, disse ele, acrescentando: “Eu sou um pregador; falo com Deus!”

No domingo (12), sua igreja anunciou “com um coração extremamente triste e pesado” que o pastor morreu uma semana depois de ser diagnosticado com o COVID-19. Sua esposa, Marcietia Glenn, também está doente com o vírus, com os membros da igreja oferecendo suas orações.

A filha do casal, Mar-Gerie Crawley, disse ao canal local de TV WTVR que o pai inicialmente desconsiderou seus sintomas porque ele tinha uma condição que muitas vezes causava febres e infecções. Ela agora está pedindo a todos que fiquem em casa.

“Isso se torna muito real para você”, disse ela, após o diagnóstico de seus pais. “Peço às pessoas que entendam a gravidade e a seriedade disso, porque as pessoas dizem que não se trata apenas de nós, mas de todos os que estão à nossa volta”.