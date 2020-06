Pandemia: New York City entra na Fase 1 de reabertura 

Entre os fatores que governam as fases estão as taxas de infecção, hospitalização e mortalidade

Desde segunda-feira (8), New York City entrou na Fase 1 da reabertura econômica em meio à pandemia de coronavírus, com lojas de varejo programadas para iniciar o serviço de coleta na calçada ou entrada limitada no interior dos estabelecimentos, à medida que a construção civil e a manufatura voltarem a funcionar.

“É um grande dia para a cidade de Nova York”, disse o Governador Andrew Cuomo no domingo (7), acrescentando que a região “cumpriu todas as métricas (da saúde)”, incluindo a que envolve o monitoramento do número de novas infecções, que caíram para 781 casos , ou seja, cerca de 1% das pessoas testadas, no sábado (6), o menor índice desde 16 de março.

Os metrôs da cidade devem ativar 95% do serviço pré-pandêmico até segunda-feira (8) para ajudar a transportar pessoas, disseram autoridades. As máscaras são necessárias e serão entregues aos passageiros conforme necessário, embora o número de passageiros não ultrapasse 15% do seu nível habitual.

Além do serviço de varejo na calçada e entregas (pick-ups) nas lojas, é permitido retomar a construção civil, assim como o manufatura, o comércio atacadista e a agricultura, de acordo com as diretrizes estaduais. Grupos do setor de varejo previram uma série de negócios nas cidades iniciando novamente na segunda-feira (8), quando começaram a administrar as regras novas de distanciamento físico e maiores preocupações com a saúde em meio à pandemia mortal.

O Prefeito Bill de Blasio disse no domingo que ainda está “cauteloso” em avançar para a Fase 2, o que permitiria que muitos trabalhadores retornassem a seus escritórios, restaurantes e bares para oferecer serviços ao ar livre, lojas de varejo e outros lugares como salões de beleza para reabrir, embora com 50% da capacidade.

Embora a Fase 2 possa ocorrer daqui a duas semanas a partir de segunda-feira (15) ou 22 de junho, de acordo com as diretrizes do estado, Blasio repetiu que não estava pronto para se comprometer com essa data, dizendo: “Pense no início de julho como a meta”.

“Quero manter as expectativas baixas nisso”, disse ele sobre a Fase 2. “Nós não somos como outras regiões do estado. Nós éramos o epicentro e continuamos sendo o epicentro ”, alertou o Prefeito.

“Se não gostarmos do que vemos, vamos desacelerar o ritmo”, disse ele sobre o cronograma de reabertura. “Se gostarmos do que vemos, poderemos ir um pouco mais rápido”.

Ele acrescentou que ainda não foi tomada uma decisão sobre quando iniciar as famosas feiras de rua ao ar livre da cidade. Enquanto isso, Cuomo disse que Long Island passará para a Fase 2 na quarta-feira (10), enquanto o Vale do Hudson vai para a Fase 3 na terça-feira (9), o que significa coisas como refeições no interior de restaurantes.

A Fase 4 permite a reabertura de lugares, incluindo escolas, cinemas e museus. Entre os fatores que governam as fases estão as taxas de infecção, hospitalização e mortalidade.