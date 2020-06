Pandemia: Murphy expande limite de aglomerações ao ar livre em NJ

As refeições no interior de restaurantes ainda não são permitidas

New Jersey está aumentando o limite para o número de pessoas que podem se reunir em ambientes internos e externos, à medida que o surto de coronavírus do estado continua a desacelerar. Além disso, é provável que haja mais flexibilização dessas restrições nas próximas semanas, anunciou o Governador Phil Murphy na terça-feira (9). O limite para aglomerações internas passa de 10 para 25% da capacidade de um edifício ou 50 pessoas, ou o que for menor, com efeito imediato, de acordo com a ordem executiva que Murphy disse estar assinando.

Todos os participantes devem usar coberturas para o rosto e ficar a pelo menos dois metros um do outro, disse ele.

O limite para aglomerações ao ar livre foi alterado de 25 para 100 pessoas. Murphy também disse que espera aumentar o limite de reuniões ao ar livre para 250 pessoas em 22 de junho e para 500 pessoas em 3 de julho, se a tendência de queda no surto de coronavírus continuar.

Isso significa que as escolas podem ter graduações ao ar livre de até 500 pessoas, quando for permitido aglomerar em 6 de julho, disse o Governador. Entretanto, as refeições internas são excluídas da ordem, os playgrounds ainda estão fora dos limites e o entretenimento interno, como cinemas, locais de concertos e clubes de comédia, permanecem fechados, disse Murphy.

O Governador disse que a medida permite maiores serviços religiosos internos. “Isso não é apenas direcionado à fé, mas a grande motivadora é a fé”, disse o ele durante sua coletiva de imprensa diária sobre o coronavírus, em Trenton (NJ). “Espero que cheguemos a refeições em ambientes fechados mais cedo ou mais tarde”.

As refeições ao ar livre em restaurantes e bares podem ser retomadas na segunda-feira (15), com limites, quando o estado iniciar a Fase 2 do seu plano de reabilitação multifásico.

A ordem também formalmente permite que as piscinas públicas e privadas reabram em 22 de junho, bem como todas as empresas de recreação e entretenimento ao ar livre, exceto parques de diversões, parques aquáticos e galerias, porque envolvem “um grande número de pessoas que entram em contato com muitas superfícies”, disse Murphy.

“Espero que possamos chegar lá mais cedo ou mais tarde, mas ainda não estamos lá”, acrescentou.

Murphy enfatizou que a ordem não exige que as casas de culto retornem aos serviços religiosos internos.

“Acreditamos que isso representa um plano responsável que garante que os serviços religiosos sejam adequadamente distanciados e os mais seguros possíveis”, disse ele. “Compreendo plenamente que existem líderes religiosos que ainda não se sintam confortáveis em reabrir seus santuários no momento. Ninguém deve reabrir a menos que, e até, eles se sintam totalmente confiantes em sua capacidade de fazê-lo”.

Essa medida ocorre no mesmo dia em que Murphy disse que está assinando uma ordem executiva separada, suspendendo a diretriz que instalou em 21 de março, ordenando que os residentes fiquem em casa, proibindo reuniões e fechando negócios não essenciais.

Murphy disse que o novo limite de 100 pessoas para reuniões ao ar livre vem com uma exceção: são permitidas reuniões de mais de 100 pessoas para “atividades ao ar livre protegidas pela 1ª Emenda”, como protestos ou serviços religiosos.

“Dado as crescentes evidências que mostra o risco reduzido de transmissão ao ar livre, acreditamos que essa regra priorize adequadamente os direitos das pessoas de falar e adorar livremente”, disse Murphy.