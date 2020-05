Pandemia altera sistema de transportes de massa em NYC

O serviço está sendo executado em 75% de sua capacidade pela primeira vez

O sistema de transporte de massa da cidade de Nova York continua funcionando em toda a pandemia de coronavírus, entretanto, uma mera sombra do que era antes. O número de passageiros no metrô caiu 90%. O serviço está sendo executado em 75% de sua capacidade pela primeira vez. Atualmente, o metrô fecha durante 4 horas todas as noites, para que o Metropolitan Transit Authority (MTA) possa limpar e os policiais dispersar os moradores de rua que dormem no sistema.

Até o número de passageiros no sistema de barcas New York City Ferry Service caiu 80%. Enquanto isso, quase metade dos moradores de Nova York City planeja evitar o transporte coletivo quando a quarentena contra o coronavírus começar a diminuir, de acordo com uma pesquisa, embora os motoristas estejam voltando às ruas.

À medida que a Big Apple avança para suspender a quarentena, os especialistas especulam como será o futuro deslocamento na cidade de Nova York, quando as pessoas retornarem ao sistema de transporte público na cidade?

Já se passaram mais de 70 dias desde que o Prefeito Bill de Blasio disse aos nova-iorquinos que evitassem o transporte coletivo, e as autoridades do MTA continuam transmitindo a mensagem de que o sistema está reservado apenas para trabalhadores essenciais.

“Nosso objetivo agora é transportar socorristas e funcionários essenciais para o trabalho”, disse Pat Foye, presidente da MTA, na sexta-feira (15). “Esses são enfermeiros, médicos, trabalhadores de serviços públicos, mercearias e trabalhadores de transporte público, é claro, e todas as outras pessoas que mantêm Nova York funcionando no momento”.

Entretanto, mesmo com a reabertura da economia da cidade e o MTA dando as boas-vindas aos passageiros, os especialistas em saúde pública esperam que muitos ex-ciclistas optem por não utilizarem o sistema até que haja uma vacina contra o coronavírus.

“Sempre que há muita gente, especialmente se as pessoas estão tossindo e espirrando e você está em um espaço fechado, não é um bom lugar para se estar”, disse o Dr. Isaac Weisfuse, epidemiologista médico da Cornell University Public Health and the ex-vice-comissário do departamento de saúde da cidade. “As pessoas que poderiam ter utilizado muito mais o metrô, provavelmente, dependerão menos dele”.

A própria agência estatal disse que espera que o número de passageiros seja de apenas de 50% a 60% dos níveis pré-pandêmicos no final do ano.