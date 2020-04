Onde fazer o teste do Coronavírus em New Jersey

Na maioria das vezes, apenas pessoas com sintomas de coronavírus estão sendo testadas

Enquanto o coronavírus continua a se espalhar em New Jersey, o Estado está tentando acelerar os testes. A forma de obter um teste de coronavírus varia em todo o estado, podendo ser uma instalação médica privada, um local de testes administrado pelo estado ou município. Kits de testes e outros suprimentos médicos necessários para coletar amostras de pacientes doentes têm sido extremamente difíceis de encontrar em New Jersey. Na maioria das vezes, apenas pessoas com sintomas de coronavírus estão sendo testadas. Em alguns lugares, apenas médicos e enfermeiros são capazes de realizar testes de coronavírus.

. Quais são os sintomas do coronavírus?

Os sintomas incluem doença respiratória de leve a grave com febre, tosse e dificuldade em respirar.

. Como o coronavírus é testado?

Um cotonete é inserido profundamente na narina até a cavidade sinusal. Não tome remédios contra a febre antes dos testes, como Tylenol ou Advil, por pelo menos 6 horas antes da chegada ao local, informou o Departamento de Saúde de New Jersey.

. Quanto tempo leva para obter os resultados dos testes de coronavírus?

O processo de teste de coronavírus de múltiplos estágios começa com a obtenção de uma amostra de muco e termina com os testes de laboratório. Pode levar até uma semana ou mais para obter resultados.



. Onde posso obter um teste de coronavírus perto de mim?

. Condado de Atlantic:

Hamilton Mall, 4403 E Black Horse Pike. Somente residentes no Condado de Atlantic, Drive-thru nos dias 14 e 16 de abril. Os testes públicos são para residentes sintomáticos e com receita médica. Visite https://www.atlantic-county.org/covid/ para marcar uma consulta e obter mais detalhes.



. Condado de Bergen:

Bergen County Community College Lotes B & C, 400 Paramus Road. Abre às 8:00. dias alternados com o PNC Arts Center como local de teste. Estará aberto em 14/04, 16/04 e 18/04 nesta semana para socorristas do Condado de Bergen, funcionários do hospital do Condado de Bergen e residentes sintomáticos do Condado de Bergen. Deve ter cartão de seguro, documento de identidade emitido pelo governo, comprovante de residência ou trabalho no Condado de Bergen, pedido de um médico terceirizado, se aplicável.

Bergen New Bridge Medical Center, 230 West Avenue Ridgewood. A triagem está aberta das 8:00 am às 3:00 pm, sete dias por semana.

. Condado de Burlington:

Centro de Treinamento para Serviços de Emergência do Condado de Burlington, 53 Academy Drive. Os residentes do Condado de Burlington devem ligar para: (609) 726-7097 para serem examinados por uma enfermeira para uma consulta. Atendimento apenas com hora marcada.

. Condado de Camden:

Cooper Hospital, 1210 Brace Road, somente com hora marcada, somente pacientes da Cooper University Health.

Poynt Park, Cooper, 801 Delaware, meio-dia às 4:00 pm, nos dias úteis. Apenas residentes no Condado de Camden.

. Condado de Cape May:

Escola Técnica: 188 Crest Haven Road, Cape May Court House. Deve marcar consulta, ter receita médica e ser residente no Condado de Cape May. Além disso, aberto a pacientes da CompleteCare Health Network.

. Condado de Cumberland:

Rowan College Cumberland Campus, 3322 College Drive. As horas e datas não estão abertas ao público em geral; você deve se registrar para obter as informações. Aberto a residentes de Cumberland County e pacientes da CompleteCare Health Network.



. Condado de Essex:

Parque Weequahic, Elizabeth Avenue e Meeker Avenue, em Newark. Residentes apenas com agendamento. O teste é limitado a indivíduos que desenvolveram sintomas. Visite https://essexcovid.org

. Condado de Gloucester:

Rowan College, 1400 Tanyard Rd. O atendimento começa às 10:00 am. Deve ser residente do Condado de Gloucester (ter comprovante de residência) e marcar uma consulta. Qualquer pessoa sem sintomas não será elegível para o teste. Os residentes de 18 anos ou mais com sintomas de COVID-19 devem ligar para (856) 218-4142 para serem pré-selecionados (tenha suas informações de seguro com você nesse momento).

. Condado de Hudson:

Hudson Regional Hospital, 55 Meadowlands Parkway, 9:00 am às 4:00 pm. O local do teste é aberto apenas com hora marcada para os residentes do Condado de Hudson e os profissionais de saúde que apresentam sintomas de doença respiratória. Ligue para (201) 388-1097 para agendar uma consulta.

Antigo complexo DPW, 575 Rota 440, das 9:30 am às 5:00 pm diariamente, incluindo fins de semana. O drive-thru permite que os residentes dirijam e mostrem comprovantes de endereço, antes de serem testados. Deve apresentar comprovante de endereço (uma conta recente de telefone, eletricidade ou gás) na chegada. Ligue para (201) 547-5535 para marcar uma consulta.

. Condado de Mercer:

Shopping Quaker Bridge, 3320 Brunswick Pike, 8:00 am às 4:00 pm, nos dias úteis. Para ser testado, o médico deve enviar uma notificação ao site de que você atende aos requisitos de teste e é sintomático. Deve ser um residente do Condado de Mercer com 18 anos ou mais.

. Condado de Middlesex:

NJ MVC Centro de Inspeção Kilmer, 33 Kilmer Road. Aberto das 10:00 am às 2:00 pm, nas segundas, quartas e sextas-feiras. Deve ter uma receita médica válida ou apresentar sintomas. Deve ser um residente do Condado de Middlesex (é necessária carteira de motorista válida ou um documento de identidade emitido pelo estado); marque uma consulta on-line ou por telefone.



. Condado de Monmouth:

Centro de Artes do Banco PNC, 116 Garden State Parkway. Aberto às 8:00 am (horário agendado); sábado, estará aberto apenas para profissionais de saúde e policiais, bombeiros e EMS. Deve ter credenciais válidas, como um cartão de membro ou ID de funcionário. Outros dias abertos a residentes sintomáticos de New Jersey.

. Condado de Morris:

Morris County College: Dover Chester Road, Randolph, NJ 07869. Somente para residentes no Condado de Morris. É necessário usar a entrada Dover Chester Road para acessar o local. Abre às 9:00 am de segunda-feira e fecha às 4:00 pm. Deve marcar consulta aqui e ter receita médica; forneça uma carteira de motorista ou um ID válido. Deve entrar em um veículo e não pode caminhar ou andar de bicicleta.



. Ocean County:

Ocean County College: 1 College Drive. Aberto diariamente das 9:00 am às 3:00 pm. É necessário obter receita médica para o teste e, em seguida, registrar-se on-line. Deve apresentar prova de residência no Condado de Ocean.

. Condado de Passaic:

Universidade William Paterson; 300 Pompton Road (entrada na Turnpike de Hamburg e University Boulevard); Abre às 9:00 am e fecha às 12:00 pm, diariamente. Deve ser residente no Condado de Passaic e ter receita médica.

. Condado de Salem:

Woodstown: Centro de Recreação do Condado de Salem, 735 Harding Hwy. Deve ser residente no Condado de Salem (apresentar ID) e marcar consulta. A partir de segunda-feira, 13 de abril, qualquer pessoa que queira fazer o teste pode ligar para a linha de telessaúde dos Centros Médicos da Família de Southern Jersey: (609) 569-4510 entre às 9:00 am e 1:00 pm.



. Condado de Union:

Universidade Kean, 1000 Morris Avenue. Aberto das 9:00 am às 5:00 pm, de segunda a sexta-feira e das 9:00 am às 2:00 pm, aos sábados. Deve marcar consulta e apresentar receita médica. Aberto aos residentes no Condado de Union, todos os profissionais de saúde, membros da polícia, bombeiros e paramédicos de todo o estado. Deve ter um veículo para entrar no campus para teste.

. Condado de Warren:

Escola Técnica do Condado de Warren, 1500 Rota 57. Aberto das 9:00 am às 3:00 pm, nos seguintes dias: 13 e 14 de abril. Aberto a todos os residentes no condado de Warren cujos sintomas foram verificados por um provedor de rede de saúde da Universidade St. Luke. Ligar para a clínica familiar de St. Luke em Warren Hills, no número: (908) 847-3100.