NY exigirá que todos os passageiros usem máscara no metrô

Máscaras que cobrem o nariz e a boca serão obrigatórias para os passageiros nos metrôs, ônibus e outras formas de transporte de massa operados pelo órgão

A partir de sexta-feira (17), a Metropolitan Transportation Authority (MTA) exigirá que todos os passageiros utilizem máscara quando embarcarem em seus meios de transporte público em New York City. Máscaras que cobrem o nariz e a boca serão obrigatórias para os passageiros nos metrôs, ônibus e outras formas de transporte de massa operados pelo MTA a partir de sexta-feira, de acordo com a agência. Na quarta-feira (15), o órgão informou que a decisão faz parte da ordem executiva do Governador Andrew Cuomo, a qual exige a cobertura do rosto em locais movimentados durante a pandemia de coronavírus.

“De acordo com a ordem executiva do Governador, todos os passageiros serão obrigados a usar uma cobertura facial enquanto viajam conosco durante esta pandemia, a partir de sexta-feira, 17 de abril”, disse Pat Foye, presidente do MTA, em comunicado. “Usar máscaras e outros revestimentos faciais em público ajudará a impedir a disseminação e, finalmente, salvará vidas”.

Os comentários de Foye refletiram os de Cuomo, que “se você viajar de transporte público, seja de ônibus, metrô, em pé numa rodoviária ou plataforma de metrô; deve usar uma máscara, pano ou uma bandana, independente do estilo”.

O MTA recebeu uma onda de denúncias de metrôs e ônibus perigosamente lotados, depois que as autoridades cortaram os serviços para lidar com milhares de trabalhadores que estavam doentes devido ao coronavírus. Pelo menos 59 funcionários do MTA morreram em decorrência do coronavírus e a própria Foye testou positivo para o vírus. O MTA só começou a fornecer máscaras aos seus funcionários no final de março.

O volume imenso de passageiros causou alarme entre os funcionários do MTA, especialmente pelo grande número de moradores de rua que andam e vivem em trens.

“Os passageiros estão aborrecidos, especialmente nas últimas duas semanas”, relatou um operador de trens. “Eu nunca os vi assim. Eles estão gritando. Você tem pessoas gritando conosco, que elas pagaram a tarifa e, portanto, não deveriam estar sujeitas a isso. Nós concordamos, mas não há nada que possamos fazer”, concluiu.