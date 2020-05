Nova York e New Jersey abrem algumas praias no feriado do Memorial Day

Ambos os estados liberaram o acesso à algumas praias durante o feriado nacional, mas com diversas restrições

Neste Memorial Day, a tradicional diversão na praia vem com um muitas regras. Os nova-iorquinos que pediam para a reabertura do litoral durante a pandemia do coronavírus ficaram desapontados quando o Prefeito Bill de Blasio anunciou que a natação será proibida em praias nos limites de New York City no fim de semana do feriado. Os polícias de Long Island (NY) aprovaram a proibição de não residentes visitarem algumas praias da área. Entretanto, os residentes da Big Apple ainda podem se divertir ao sol. Segue abaixo a lista de quais praias estão abertas, além de quais restrições estão em vigor:

. Praias de Nova York:

. Coney Island, Brooklyn, Nova York

Administrada por: Departamento de Parques e Recreação de Nova York

Regras e restrições: Os visitantes podem caminhar na praia, mas não é permitido nadar. Nenhum esporte ou aglomeração são permitidos e os visitantes devem respeitar as regras de distanciamento físico.

. Praia Fort Tilden/Riis em Queens, Nova York

Administrada por: National Park Service

Regras e restrições: Aberto para “acesso recreativo limitado”, sem salva-vidas de plantão e a natação é proibida. A área de piquenique será fechada e não serão permitidos churrascos.

. Rockaway Beach, Queens, Nova York

Administrada por: Departamento de Parques e Recreação de Nova York

Regras e restrições: Proibido nadar, praticar esportes ou se aglomerar. Os visitantes devem respeitar as regras de distanciamento físico.



. Orchard Beach, Bronx, Nova York

Administrada por: Departamento de Parques e Recreação de Nova York

Regras e restrições: Fechado para nadadores e não é permitido esportes ou aglomerações. Os visitantes devem respeitar as regras de distanciamento físico.



. Long Island

Sailors Haven, Fire Island, Nova York

Administrada por: National Park Service

Regras e restrições: acessível por ferry e aberto ao público com salva-vidas de plantão.

. Long Beach, Nova York

Administrada por: Nassau County

Regras e restrições: Aberto aos moradores da cidade apenas com medidas de distanciamento físico. Os não residentes que já pagaram US$ 140 por um passe de praia serão permitidos na praia durante o fim de semana do Memorial Day.

. Parque Estadual Jones Beach, Wantagh, Nova York

Administrada por: Estado de Nova York

Regras e restrições: Aberto a todos com capacidade de 50% com salva-vidas de plantão, a partir das 7:00 am de sexta-feira até o Memorial Day. Os funcionários esperam que a capacidade seja atingida às 10h todos os dias. Playgrounds e áreas para piquenique serão fechados e não são permitidos esportes de contato.

. Point Look Out, Hempstead, Nova York

Administrada por: Nassau County

Regras e restrições: Aberto a residentes do Condado de Nassau apenas com medidas de distanciamento físico em vigor.



. Parque Estadual Robert Moses, Babylon, Nova York

Administrada por: Estado de Nova York

Regras e restrições: Aberto a todos com capacidade de 50% com salva-vidas de plantão, a partir das 7:00 de sexta-feira até o Memorial Day. Os funcionários esperam que a capacidade seja atingida às 10h todos os dias. Playgrounds e áreas para piquenique serão fechados e não são permitidos esportes de contato.

. Parque Smith County, Shirley, Nova York

Administrada por: Suffolk County

Regras e restrições: Aberto a residentes do Condado de Suffolk apenas com salva-vidas de plantão, a partir das 10:00 de sexta-feira ao Memorial Day.

. The Hamptons

Indian Wells Beach, Amagansett, Nova York

Administrada por: East Hampton Town

Regras e restrições: Aberto ao público com salva-vidas de plantão e banheiros disponíveis. Sem estacionamento para não residentes. Máscaras faciais necessárias.



. Nick Beach em Montauk

Administrada: East Hampton Town

Regras e restrições: Aberto ao público com salva-vidas de plantão e banheiros disponíveis. Sem estacionamento para não residentes. Máscaras faciais necessárias.



. New Jersey

. Asbury Park Beach, New Jersey

Administrada por: City of Asbury Park

Regras e restrições: Calçadão e praias abertas para banhos de sol e natação. Os visitantes são obrigados a usar máscaras e praticar o distanciamento físico. Bancos foram removidos para desencorajar grupos de se aglomerarem.



. Seaside Park Beach, New Jersey

Administrada por: City of Seaside Park

Regras e restrições: A praia, o calçadão e a baía estão abertos. Os visitantes são incentivados a praticar o distanciamento físico.

. Sandy Hook Beach, New Jersey

Executado por: National Park Service

Regras e restrições: A praia e o parque estão abertos a todos com medidas de distanciamento físico em vigor.