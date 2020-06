NJ: Estúdios de tatuagem, salões de beleza e barbearias poderão abrir na segunda (22)

Os estabelecimentos poderão reabrir na segunda semana do Estágio 2, durante o processo de reabertura multifásico no estado

Os estúdios de tatuagem em New Jersey podem reabrir a partir de 22 de junho, além de salões de beleza, cabeleireiros e barbearias, confirmou uma porta-voz do Governador Phil Murphy.

“Sim, os estúdios de tatuagem devem reabrir no mesmo dia em que os cabeleireiros e os barbeiros”, informou a porta-voz do governo, Alexandra Altman, na quarta-feira (10) à noite. “Para fins de planejamento, divulgaremos orientações sobre cuidados pessoais no final da semana”.

Na semana passada, Murphy anunciou que barbearias e salões de beleza podem reabrir a partir de 22 de junho na segunda semana do Estágio 2, durante o processo de reabertura multifásico no estado, após meses de restrições no bloqueio do coronavírus. Ele esclareceu na terça-feira (9) que os salões de unhas estão incluídos no plano de reabertura em 22 de junho.

Tony Rodriquez, proprietário do Estúdio de Tatuagem Under My Skin, em Atlantic Highlands (NJ), disse que a maioria das diretrizes que o estado solicitará aos proprietários de lojas de tatuagem já existem, incluindo higienização e distância entre as estações de trabalho.

“Honestamente, já é hora de sermos reconhecidos”, disse ele. “É o meu sustento. Com tudo isso acontecendo, esta é a melhor notícia que recebi em três meses”.

Graig Berkowitz, co-proprietário do Pure Ink Tattoo Studio, que tem filiais em Ledgewood e Boonton (NJ), disse que os profissionais na indústria de tatuagens já “tratam todos os clientes como se tivessem uma doença”.

“Os procedimentos que já adotamos há anos são coisas que outras indústrias estão adotando”, disse ele, referindo-se ao uso de desinfetante e luvas. “Nós nos vemos como se fossemos um consultório médico ou dentário”.

No estúdio também está sendo instalado um sistema de filtragem de ar UV, acrescentou, para garantir ainda mais a segurança dos profissionais e clientes.

O estágio 2 começa oficialmente na segunda-feira (15), quando os restaurantes poderão começar a oferecer refeições ao ar livre e as lojas de varejo não essenciais podem receber novamente os clientes, com 50% da capacidade. As creches também podem reabrir. Todos enfrentam restrições focadas no distanciamento social e limpeza de superfícies.

Esportes organizados ao ar livre e sem contato físico podem retomar em 22 de junho, no mesmo dia em que as piscinas públicas e privadas podem reabrir. Os acampamentos para jovens podem operar a partir de 6 de julho. Todos terão restrições. Também é esperado que academias, bibliotecas, museus e alguns escritórios do governo reabram durante o Estágio 2.

Os escritórios da Comissão Estadual de Veículos Automotores (DMV) reabrirão na segunda-feira (15) para “uma variedade de serviços de coleta e entrega”. Ele disse que a agência planeja começar a realizar testes de estrada ao volante e emitir novas licenças e autorizações em 29 de junho.

“Para nós, isso é realmente apenas um retorno ao que fazemos todos os dias”, disse Jennifer Carmean, proprietária da Monarch Tattoo. “E para a maioria de nós, estamos sofrendo por não voltar ao trabalho todos os dias”.